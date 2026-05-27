Lima recibirá los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 con una noche llena de música

El imponente Arena Monumental será el escenario de esta gran fiesta. Foto: Difusión

Lima vibrará con la apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 junto a Cali & El Dandee y Manuel Medrano en el Arena Monumental.

La ciudad de Lima se prepara para vivir una noche inolvidable con la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, que se realizará el próximo 20 de julio en el Arena Monumental, en un evento que combinará deporte, música y cultura en una puesta en escena de primer nivel.

La inauguración contará con la participación de reconocidos artistas internacionales y nacionales que encenderán el escenario con lo mejor de su repertorio. Entre los artistas confirmados destacan el exitoso dúo colombiano Cali & El Dandee, el cantautor ganador del Latin Grammy Manuel Medrano, así como el talento peruano de Sebastián Llosa.

También se suman al espectáculo los artistas Maca & Gero y el reconocido DJ Sthefano Sanchez, quienes pondrán a vibrar al público en una noche cargada de energía, emoción y celebración.

La ceremonia marcará el inicio oficial de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, evento que reunirá a miles de estudiantes deportistas de distintos países del continente, promoviendo la integración, el talento joven y el espíritu deportivo.



(Foto: Difusión)

El imponente Arena Monumental será el escenario de esta gran fiesta que promete un espectáculo de luces, música y emociones, dando la bienvenida a una nueva edición de esta importante competencia internacional universitaria.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la plataforma @passline.pe

Fecha: 20 de julio

Lugar: Arena Monumental

Evento: Ceremonia de Apertura – Juegos Panamericanos Universitarios 2026

Próximamente se anunciarán más detalles sobre esta espectacular inauguración.