Dua Lipa confirmó su compromiso con Callum Turner: ¿cuándo será la boda?

Dua Lipa y Callum Turner iniciaron su relación en enero de 2024. Foto: Instagram

Después de varios meses de rumores, Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner.

Desde que Dua Lipa compartió en Navidad una foto donde se le veía con un brillante anillo en el dedo anular, sus seguidores empezaron a sospechar que estaba comprometida con el actor Callum Turner. A partir de ese momento, los rumores sobre un posible compromiso no pararon de crecer.

Finalmente, este 12 de junio, la cantante confirmó la noticia. Según la revista Vogue en su edición británica, Dua Lipa y Callum Turner han decidido dar un paso importante en su relación: se van a casar.

Dua Lipa reveló que se casará con Callum Turner

“Sí, estamos comprometidos”, le contó Dua a Gaby Wood en la entrevista para la portada de julio de British Vogue. Agregó con emoción: “Esta decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

La artista también contó que Callum mandó a hacer el anillo especialmente para ella, pidiendo consejo a sus amigas cercanas y a su hermana Rina. “Estoy obsesionada con él [anillo]”, dijo. “Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”.



(Foto: Instagram)

¿Cuándo será la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

Aunque comenzaron su relación en enero de 2024, Dua Lipa y Callum Turner aún no han puesto fecha para la boda. La cantante explicó: “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo”. Además, confesó que nunca soñó con casarse ni se imaginó como novia, pero ahora se lo empieza a plantear: “De repente estoy como: ‘Oh, ¿qué me pondría?’”.

Durante la entrevista, Dua contó que conoció a Callum en el restaurante The River Cafe, en Londres, gracias a Ruth Rogers, una de las fundadoras del lugar. Un año después, volvieron a cruzarse en Los Ángeles, mientras ella cenaba con su amigo Mustafa The Poet. “Oh, es ese tío tan bueno de The River Cafe”, pensó en ese momento. Más tarde descubrieron que ambos estaban leyendo el mismo libro, Trust, de Hernán Díaz… y así comenzó su historia.