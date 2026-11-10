¡TAEMIN y su concierto monumental en Lima!

TAEMIN demostró por qué es considerado un artista completo. Foto: Difusión

Noche abierta bajo las estrellas y su primer y único concierto al aire libre en su gira "LIMINAL" por Latinoamérica.

TAEMIN ofreció un espectacular concierto en Lima y cumplió el sueño de miles de sus seguidores, conocidos como taemates, quienes realizaron largas colas desde tempranas horas para disfrutar de su presentación. Durante poco más de dos horas, el artista surcoreano hizo vibrar al público con sus mejores éxitos, impresionantes coreografías y elegantes vestuarios que destacaron en cada momento del espectáculo.



(Foto: Difusión)

El show también contó con una banda en vivo y una impresionante producción audiovisual, cuidadosamente preparada para acompañar cada presentación. Con su talento vocal, energía y gran dominio del escenario, TAEMIN demostró por qué es considerado un artista completo, dejando una huella especial en sus fans peruanos, a quienes emocionó al prometer que regresará pronto al país.