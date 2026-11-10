Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló tras convertirse en madre

Hailey Bieber conto detalles de su trastorno disfórico premenstrual. (Foto: Grammy)

La esposa de Justin Bieber decidió hablar sobre una condición poco conocida que le provoca ansiedad, tristeza profunda e intensos cambios de humor.

Hailey Bieber sorprendió al revelar que desarrolló un trastorno después del nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, fruto de su relación con Justin Bieber. La modelo contó que padece trastorno disfórico premenstrual (TDPM), una condición que afecta su estado emocional y que comenzó a experimentar tras convertirse en madre en agosto de 2024.

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Hailey Bieber conto detalles de su trastorno disfórico premenstrual

Durante una entrevista con la revista Women's Wear Daily, Hailey explicó que esta situación ha sido difícil de sobrellevar y señaló que se habla muy poco sobre este trastorno. Además, consideró que es importante darle mayor atención e investigar más sobre sus efectos.

La modelo también habló de su experiencia en el podcast SHE MD, donde contó que los días previos a su menstruación eran especialmente complicados. "Para mí, la semana anterior a mi menstruación no era solo síndrome premenstrual. Mentalmente, era algo extremo", confesó.

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Según la Clínica Mayo, el TDPM es una forma más intensa del síndrome premenstrual. Puede provocar ansiedad, irritabilidad, tristeza profunda y cambios bruscos de humor que afectan la vida diaria.

(Foto: Hailey Bieber / IG)

Hailey reconoció que estos síntomas llegaban a ser muy fuertes y que muchas veces no entendía lo que estaba pasando. "Es peligroso y hay que tomárselo en serio", advirtió. También aseguró que hablar de su experiencia la ayuda a sentirse menos sola.

Por otro lado, la modelo recordó que el embarazo y el parto tampoco fueron fáciles para ella. Sin embargo, destacó que su hijo Jack se ha convertido en su mayor prioridad y que la maternidad ha cambiado su vida.