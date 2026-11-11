En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Papa León XIV tiene importante parentesco con Madonna y Justin Bieber

Miércoles, 11 de noviembre de 2026, 14:38

El papa León tendría un parentesco importante con reconocidas figuras. (Foto: Difusión)

El árbol genealógico del Santo Padre esconde sorprendentes conexiones con estrellas de Hollywood, cantantes y políticos.

Una sorprendente investigación genealógica reveló que el papa León XIV tendría un vínculo familiar con Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie. El hallazgo ha despertado la curiosidad por las raíces del Santo Padre, especialmente por su conexión con la reina del pop, conocida por sus diferencias con la Iglesia católica.

PUEDES VER: Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló tras convertirse en madre

El papá león tendría un vínculo familiar con Madonna, Justin Bieber y más figuras

Según un estudio publicado por The New York Times, en colaboración con American Ancestors y el Cuban Genealogy Club de Miami, el pontífice también compartiría un parentesco lejano con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, su padre Pierre Trudeau, la política Hillary Clinton y el escritor Jack Kerouac.

El vínculo entre estas personalidades se remontaría a un antepasado canadiense en común: Louis Boucher de Grandpré, quien nació en Trois-Rivières, Quebec. A través de este linaje francocanadiense, los investigadores identificaron conexiones familiares que se extienden por varias generaciones.

(Foto: ¡HOLA!)

PUEDES VER: Russell Brand logró que eliminaran toda referencia a Katy Perry de su juicio

Pero las revelaciones no terminan ahí. La investigación también descubrió que entre los antepasados del papa León XIV figuran miembros de la nobleza, personas esclavizadas, propietarios de esclavos y revolucionarios latinoamericanos, reflejando una historia familiar marcada por diversos orígenes.

De esta manera, el árbol genealógico del Santo Padre no solo lo conecta con Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie, sino también con importantes figuras de la política y la cultura internacional. Aunque se trata de parentescos lejanos, el descubrimiento ha generado gran interés por las sorprendentes coincidencias.

Compartir

Más de Música

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios