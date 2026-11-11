Papa León XIV tiene importante parentesco con Madonna y Justin Bieber

El papa León tendría un parentesco importante con reconocidas figuras. (Foto: Difusión)

El árbol genealógico del Santo Padre esconde sorprendentes conexiones con estrellas de Hollywood, cantantes y políticos.

Una sorprendente investigación genealógica reveló que el papa León XIV tendría un vínculo familiar con Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie. El hallazgo ha despertado la curiosidad por las raíces del Santo Padre, especialmente por su conexión con la reina del pop, conocida por sus diferencias con la Iglesia católica.

PUEDES VER: Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló tras convertirse en madre

El papá león tendría un vínculo familiar con Madonna, Justin Bieber y más figuras

Según un estudio publicado por The New York Times, en colaboración con American Ancestors y el Cuban Genealogy Club de Miami, el pontífice también compartiría un parentesco lejano con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, su padre Pierre Trudeau, la política Hillary Clinton y el escritor Jack Kerouac.

El vínculo entre estas personalidades se remontaría a un antepasado canadiense en común: Louis Boucher de Grandpré, quien nació en Trois-Rivières, Quebec. A través de este linaje francocanadiense, los investigadores identificaron conexiones familiares que se extienden por varias generaciones.

(Foto: ¡HOLA!)

PUEDES VER: Russell Brand logró que eliminaran toda referencia a Katy Perry de su juicio

Pero las revelaciones no terminan ahí. La investigación también descubrió que entre los antepasados del papa León XIV figuran miembros de la nobleza, personas esclavizadas, propietarios de esclavos y revolucionarios latinoamericanos, reflejando una historia familiar marcada por diversos orígenes.

De esta manera, el árbol genealógico del Santo Padre no solo lo conecta con Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie, sino también con importantes figuras de la política y la cultura internacional. Aunque se trata de parentescos lejanos, el descubrimiento ha generado gran interés por las sorprendentes coincidencias.