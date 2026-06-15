La última voluntad de Oliver Tree antes de fallecer: familia del artista no recibirá su herencia

Oliver Tree donará toda su herencia a una organización. (Foto: Billboard)

Durante una entrevista, Oliver Tree reveló qué pasará con su dinero si llega a fallecer. Las declaraciones cobran relevancia tras su fallecimiento.

Semanas antes de morir en un accidente de helicóptero en Brasil, Oliver Tree dejó asentada su última voluntad: destinar todo su dinero a artistas emergentes. El cantante, cuyo nombre real era Oliver Tree Nickell, determinó en su testamento que su fortuna se transfiera por completo a una fundación creada por él mismo.

Oliver Tree donará toda su herencia a una organización

El artista detalló esta decisión en una entrevista emitida el pasado 24 de abril en el programa Zach Sang Show. Durante la conversación, aclaró con firmeza que ni su familia ni sus futuros herederos recibirían su patrimonio, con la única excepción de costear la educación universitaria de sus posibles hijos.

"No creo que ninguna de las riquezas ni las cosas que se generan a partir de ellas me pertenezcan", afirmó el músico. "Cuando muera, está establecido en mi testamento que nadie va a recibir ni un centavo; si tengo una esposa o hijos, no van a recibir nada", sentenció.

En su lugar, los fondos serán administrados por su organización, bautizada como Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses. Según explicó, la fundación se financiará de forma perpetua con las regalías e intereses generados por sus canciones y videos musicales.

(Foto: Billboard)

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Oliver Tree reflexionó con desapego sobre su legado y la tendencia histórica del público a valorar más a los creadores tras su partida. "La gente por fin va a apreciar mis estúpidos videos; eso es cuando te aprecian, cuando ya no estás. De todas formas, el arte seguirá generando dinero pase lo que pase", concluyó.