El cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi murieron en trágico accidente aéreo en Río de Janeiro

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, logró convertirse en una de las figuras más populares del YuTube. Foto: Instagram

Gaspi estaba acompañado del cantante estadounidense Oliver Tree, el productor audiovisual Lucas Vignale y otras 3 personas más.

El famoso streamer argentino Gaspi y el cantante canadiense Oliver Tree perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. Todo pasó la mañana de este domingo 14 de junio de 2026, cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en pleno Río de Janeiro, Brasil.

Las autoridades brasileñas no tardaron en reportar la tragedia y confirmaron que, lamentablemente, al menos seis personas fallecieron en el acto. El brutal accidente ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, un conocido barrio costero de la zona.

Gaspi murió en accidente aéreo

Según los reportes oficiales de la aeronáutica de Brasil, en la nave no solo iban Gaspi y Oliver Tree, sino que también viajaban con ellos los productores audiovisuales Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. Todo un equipo de talentos que se nos fue de golpe.

Los bomberos y los equipos de rescate llegaron volando al lugar del impacto, pero confirmaron que no hubo nada que hacer: el helicóptero explotó y se incendió apenas tocó tierra en un estacionamiento privado, llevándose de encuentro a unos veinte autos eléctricos que terminaron destrozados.

El tema de la identificación va a estar difícil y tomará bastante tiempo. Los peritos forenses explicaron que los cuerpos quedaron totalmente carbonizados por el fuego, así que la confirmación oficial de las identidades de Gaspi, Oliver y los demás tardará varias horas. El trágico accidente fue en una zona residencial llena de cámaras de seguridad digital, por lo que seguro se sabrá pronto qué falló.



(Fuente: TN/ O Tempo Brasil)

PUEDES VER: Hija de Tula Rodríguez rompió su silencio y contó cómo se lleva con sus hermanos Tadeo y Lucas Carmona

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, logró convertirse en una de las figuras digitales más populares de Sudamérica gracias a sus videos de humor y sus entrevistas callejeras publicadas en YouTube. Con un estilo espontáneo, directo y cercano al público, el creador de contenido sumó millones de seguidores y se posicionó como uno de los influencers más reconocidos de Argentina.

Su popularidad dio un nuevo salto cuando formó parte de La Velada del Año, el exitoso evento organizado por el streamer español Ibai Llanos. Esta participación le permitió llegar a una audiencia mucho más amplia y fortalecer su presencia en Europa, consolidando aún más su crecimiento internacional.

¿Quién es Oliver Tree?

El artista estadounidense Oliver Tree, de 32 años, se convirtió en una de las figuras más llamativas del pop alternativo gracias a su estilo excéntrico y su mezcla de indie rock con sonidos electrónicos. Temas como 'Life Goes On' y 'Miss You' le dieron reconocimiento internacional, logrando reunir a más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El cantante se encontraba recorriendo Sudamérica con su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Días antes había ofrecido un multitudinario espectáculo en São Paulo y tenía previsto continuar su agenda artística en Europa, donde seguiría presentándose ante miles de seguidores.