Ed Sheeran defendió a Benny Blanco y aseguró que es la persona que mejor huele

Ed Sheeran afirmó que Benny Blanco huele bien. Foto: Instagram

Ed Sheeran sacó cara por Benny Blanco tras los rumores sobre su higiene personal.

Los hábitos de higiene del productor musical Benny Blanco se volvieron tendencia después de que se viralizaran imágenes de sus pies sucios durante la grabación del podcast Friends Keep Secrets. La situación generó comentarios y bromas entre sus seguidores en redes sociales.

En el episodio más reciente del podcast, emitido el 10 de marzo, Blanco abordó el tema de su higiene mientras conversaba con Ed Sheeran, Lil Dicky y Kristen Batalucco. El productor decidió hablar a detalle sobre su rutina de baño y compartir un momento divertido con sus invitados.

Ed Sheeran afirmó que Benny Blanco huele bien

Durante la charla, Blanco le preguntó directamente a Ed Sheeran: “¿Te bañas todos los días?”. El cantante británico respondió con sinceridad: “Sí, de hecho, en ocasiones o casi siempre me baño dos veces al día”.

Blanco, sorprendido, reaccionó: “¿En serio?”. Entre risas, Sheeran bromeó: “Siento que soy como tú: parezco alguien que no huele bien. Pero en realidad eres la persona que mejor huele que conozco”.



(Foto: Instagram)

Con una sonrisa, Blanco aseguró que las críticas no lo afectan: “Lo sé, huelo bien. Y nunca [huelo mal], o sea, incluso si no me baño…”, dijo dejando la frase inconclusa. La situación generó risas entre los presentes, especialmente cuando Batalucco le pidió oler sus manos para comprobarlo.

Finalmente, Lil Dicky intervino y confirmó: “Siempre huele bien”. Con este divertido intercambio, Benny Blanco aprovechó para desmentir los rumores sobre su higiene y mostrar que, a pesar de las bromas virales, mantiene una rutina adecuada de cuidado personal.