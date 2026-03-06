Harry Styles lanzó su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’: lista de canciones y mensajes ocultos

'Kiss All the Time' es un trabajo versátil que reafirma la creatividad y el talento de Harry Styles. Foto: Instagram

Harry Styles lanzó su cuarto álbum 'Kiss All the Time', con 12 canciones que mezclan pop y disco, destacando 'Aperture' y 'American Girls' en su esperado regreso musical.

Harry Styles presentó oficialmente su nuevo álbum 'Kiss All the Time', su cuarto disco como solista. El lanzamiento se realizó el 6 de marzo de 2026 y marca su regreso después de casi cuatro años desde 'Harry’s House' (2022), consolidando su evolución musical y su estilo único como artista.

El álbum cuenta con 12 canciones y fue producido principalmente por Kid Harpoon, colaborador frecuente de Styles, junto a Tyler Johnson. Las grabaciones se realizaron entre 2024 y 2025 en estudios de Londres y Berlín, e incluyen la participación de músicos invitados y coros, como los del House Gospel Choir, que aportan un toque especial a varias canciones.

Lista de canciones del nuevo álbum de Harry Styles

Entre los temas más destacados está 'Aperture', lanzado como primer adelanto el 22 de enero de 2026. La canción marcó el regreso musical del cantante y fue escrita por Styles junto a Kid Harpoon, ofreciendo un adelanto del estilo y la variedad que caracteriza al disco completo.

El álbum muestra una mezcla de géneros, con influencias de pop, sonidos disco y arreglos orquestales. Además, las colaboraciones con artistas invitados y los coros enriquecen la propuesta sonora, haciendo de 'Kiss All the Time' un trabajo versátil que reafirma la creatividad y el talento de Harry Styles.

'Aperture'

'American Girls'

'Ready, Steady, Go!'

'Are You Listening Yet?'

'Taste Back'

'… The Waiting Time'

'Season 2 Weight Loss'

'Coming Up Roses'

'Pop'

'Dance No More'

'Paint By Numbers'

'Carlas’s Song'.



Mensajes ocultos del nuevo disco de Harry Styles

Harry Styles confiesa que su intensa carrera y el ritmo vertiginoso de su vida musical no le han dado mucho tiempo para conocer a lo que él llama “la persona adecuada”. Su tema 'American Girls' habla precisamente de eso, “de esa magia que existe cuando encuentras a la persona adecuada y de observar lo que implica dar ese paso”.

Para los fans de One Direction, es inevitable recordar a la banda, y muchos han señalado similitudes entre 'Paint By Numbers' y 'Once in a Lifetime', del cuarto disco 'Four'. En esta canción, Styles también reflexiona sobre la fama y cómo su vida cambió tras concursar en X Factor en 2010, cuando con solo 16 años alcanzó reconocimiento mundial junto a Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.