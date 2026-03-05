Britney Spears fue arrestada en California: ¿qué sucedió con la 'princesa del pop'?

Britney Spears habría sido arrestada por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias. (Foto: ¡Hola!)

¡Una nueva polémica! Britney Spears fue detenida por efectivos policiales en el condado de Ventura. La cantante habría comedito un delito.

Britney Spears volvió a convertirse en noticia internacional luego de que fue arrestada en California. La noticia sorprendió a sus seguidores y rápidamente se difundió en distintos medios y redes sociales, generando gran repercusión por la artista.

PUEDES VER: Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían fecha para su boda en 2026

Britney Spears fue arrestada en California por conducir bajo la influencia de sustancias

Según registros de la Oficina del Sheriff, la intérprete de 'Toxic' habría sido detenida la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura. La información señala que la intervención ocurrió durante un procedimiento policial realizado en la zona.

De acuerdo a información de medios estadounidenses, Spears habría sido arrestada por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias. Tras ser intervenida por las autoridades, la cantante fue liberada durante la madrugada del jueves, según los datos que se dieron a conocer.

(Foto: Britney Spears/ Instagram)

PUEDES VER: Harry Styles reveló el fuerte mensaje que le dejó la muerte de Liam Payne

La artista deberá presentarse ante la justicia para responder por lo ocurrido. Según la información disponible, la audiencia relacionada con este caso ha sido programada para el próximo 4 de mayo, fecha en la que se determinarán los siguientes pasos del proceso.

Por el momento, no se han conocido mayores detalles sobre el incidente ni declaraciones públicas de la cantante, quien una vez más está captando la atención de los medios por sus polémicas y no por algún lanzamiento musical.