Ed Sheeran enfrenta inesperado problema en su gira tras salida de Macklemore

Diversos artistas no se presentarán en el concierto de Ed Sheeran. (Foto: Ed Sheeran/ IG)

Ed Sheeran aclaró que la salida de Macklemore fue decisión del promotor y no suya, mientras varios artistas optaron por abandonar el tour.

La gira de Ed Sheeran por Estados Unidos atraviesa una inesperada polémica luego de que el rapero Macklemore fuera retirado de las próximas fechas tras expresar su apoyo a Palestina durante uno de sus conciertos.

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Teloneros de Ed Sheeran toman drástica decisión

Macklemore había acompañado a Sheeran como uno de sus teloneros. Sin embargo, después de sus presentaciones en Nueva Jersey, donde pidió apoyo para Palestina, fue apartado de las fechas restantes de la gira estadounidense.

El rapero señaló que la decisión estuvo relacionada con la presión de propietarios de algunos recintos. Robert Kraft, dueño del estadio Gillette, confirmó que decidió impedir su presentación y cuestionó algunas de las declaraciones y antecedentes de Macklemore.

Ante la salida del artista, otros músicos que formaban parte de la gira decidieron retirarse en solidaridad. Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y la banda Beoga anunciaron que ya no participarían en las próximas presentaciones.

Finneas, hermano de Billie Eilish, explicó que decidió cancelar su participación porque considera que los artistas no deberían ser silenciados por hablar sobre el sufrimiento de personas en situación de vulnerabilidad. Los demás artistas también expresaron su respaldo a Macklemore y al pueblo palestino.

(Foto: Ed Sheeran/ IG)

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Por su parte, Ed Sheeran aclaró que la decisión de retirar a Macklemore no fue suya, sino de los promotores y los recintos. El cantante aseguró que mantiene una relación de amistad con el rapero y que prefiere que sus conciertos sean espacios alejados de la política.

Así, la controversia terminó provocando un efecto inesperado en la gira: además de la salida de Macklemore, Sheeran se quedó sin los artistas que estaban previstos para acompañarlo en las siguientes fechas.