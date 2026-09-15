Selena Gómez y Zendaya deslumbraron en la alfombra roja de los Emmy 2026

Los deslumbrantes looks de Zendaya y Selena Gómez. Foto: Instagram

La alfombra roja previa al evento fue todo un espectáculo de glamour. Selena Gómez y Zendaya fueron algunas de las protagonistas.

Zendaya, Selena Gomez y Nicole Kidman fueron algunas de las grandes protagonistas de la alfombra de los Premios Emmy 2026, realizados en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Cada una apostó por un estilo diferente, pero las tres lograron llamar la atención con looks que rápidamente se convirtieron en tema de conversación.

Los deslumbrantes looks de Zendaya y Selena Gómez

Zendaya apareció con un vestido semitransparente de Prada, cubierto de pedrería y con una silueta tipo sirena. El diseño incluía una cola elegante y un pronunciado escote en V, mientras que su corte pixie ayudó a darle todavía más protagonismo al look. La actriz completó su aparición con joyas de Mikimoto y un reloj Rolex Lady-Datejust con diamantes.



(Foto: Emmys)

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Selena Gomez también brilló con fuerza al elegir un vestido completamente dorado de Louis Vuitton. La pieza estaba formada por pequeños detalles con efecto espejo y tenía corte sirena, además de un escote palabra de honor. Su melena larga y de acabado natural terminó de darle equilibrio a una de las propuestas más llamativas de la noche.

La cantante y actriz complementó su look con joyas de Tiffany & Co. pertenecientes a la colección Bird on a Rock. Las piezas mezclaban oro amarillo de 18 quilates y platino, además de llevar incrustaciones de diamantes que sumaron aún más brillo a su paso por la alfombra.



(Foto: Grosby)

Nicole Kidman, por su parte, eligió una propuesta muy distinta con un vestido midi blanco de Chanel. El diseño marcaba la cintura, daba volumen en la zona de las caderas y llevaba flores artesanales en el escote corazón y las mangas caídas. La actriz completó el look con zapatos negros, joyas de Omega y un recogido con flequillo largo y abierto.



(Foto: Instagram)