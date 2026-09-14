Lady Gaga se convierte en madre por primera vez a los 40 años

Lady Gaga fue captada con su hijo recién nacido. (Foto: Grosby / Lady Gaga - IG)

La cantante sorprendió al aparecer junto a su recién nacido durante un paseo en California, confirmando así una noticia que mantuvo en 'secreto'.

Lady Gaga sorprendió a sus millones de seguidores luego de que se conocieran imágenes de la cantante junto a su primer bebé. La artista estadounidense fue fotografiada durante un paseo al aire libre en California.

Lady Gaga se convirtió en madre

En las imágenes difundidas, la intérprete aparece cargando a su recién nacido en un fular y acompañada por su prometido, el empresario Michael Polansky. Ambos disfrutaron de un momento familiar lejos de los reflectores.

La llegada del bebé llamó especialmente la atención por el hermetismo con el que Lady Gaga manejó su vida personal. La cantante continuó con sus compromisos profesionales y culminó su exitosa gira mundial 'The Mayhem Ball' sin revelar mayores detalles sobre su maternidad.

(Foto: Grosby)

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El padre del bebé es Michael Polansky, con quien Gaga inició una relación a comienzos de 2020. La pareja mantuvo su romance con bastante privacidad y en 2024 confirmó su compromiso matrimonial.

La maternidad era uno de los deseos que la artista había expresado públicamente en años anteriores. En diversas entrevistas, Gaga contó que quería formar una familia y llegó a describir convertirse en madre como su "próximo gran papel protagónico".