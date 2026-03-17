Filtran lista de invitados del Met Gala 2026: ¿qué artistas asistirán al evento?

Diverso artistas estarán presentes en el Met Gala 2026 (Foto: Vogue)

En redes sociales se viralizó la lista de invitados para el Met Gala 2026. Conoce AQUÍ quiénes son los artistas que deslumbrarán con sus vestuarios.

El Met Gala 2026 se llevará a cabo el 4 de mayo. Como siempre, la velada busca rendir homenaje a la exposición de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Para este año, los diversos invitados asistirán a este evento destacado.

En redes sociales, se filtró una lista de invitados y estamos seguros de que más de un artista buscará lucir su mejor vestimenta. Para conocer quiénes desfilarán, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Lista de invitados del Met Gala 2026

La que encabeza la lista de invitados es Kendall Jenner, quien podría encontrarse con su ex Bad Bunny, ya que también figura en la publicación que es viral en redes sociales.

Lisa de Blackpink, Lewis Hamilton, Sabrina Carpenter, Zendaya, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Beyoncé, Doja Cat, Hailey Bieber, Cardi B, Harry Styles, Billie Eilish, Rosé, Lady Gaga, Nick Jonas, EJAE, entre otros.

(Foto: metgalaofficial)

¿Cuál es el código de vestimenta del Met Gala 2026?

Según la página web oficial de Vogue, el código de vestimenta para el Met Gala 2026 es "la moda es arte". Lo cual permitirá que los invitados tengan un amplio margen de interpretación. Estamos seguros de que los diversos famosos que asistan al evento lucirán sus mejores trajes.