Taylor Swift se convierte en la cantante más rica del mundo en 2026, según Forbes

Taylor Swift se ubica por encima de Rihanna y Beyoncé en el ranking de millonarias. (Foto: Billboard)

Taylor Swift logró superar a Rihanna y Beyoncé. La artista ha multiplicado su dinero este 2026 y el monto de su fortuna te dejará en 'shock'.

Taylor Swift se consolida en 2026 como la cantante más rica del mundo. Según el más reciente reporte de Forbes, la artista estadounidense ha alcanzado una impresionante fortuna de 2,000 millones de dólares, superando ampliamente a otras figuras femeninas de la industria musical.

Taylor Swift es la cantante más rica del mundo

De acuerdo con la publicación, Swift lidera una de las categorías dentro del ranking oficial de multimillonarios gracias a los enormes ingresos que ha generado a lo largo de su carrera. La intérprete de éxitos como 'Love Story' y 'Shake It Off' ha logrado posicionarse en la cima gracias a sus giras, regalías y el valor de su catálogo musical.

El informe detalla que la fortuna de la cantante incluye cerca de 800 millones de dólares obtenidos por regalías y conciertos. Además, su catálogo musical tiene un valor estimado de 600 millones de dólares, a lo que se suman aproximadamente 110 millones de dólares en propiedades inmobiliarias.

(Foto: Billboard)

Desde que se convirtió oficialmente en multimillonaria en octubre de 2023, la artista ha incrementado notablemente sus ingresos. Uno de los factores clave ha sido el éxito global de su gira 'The Eras Tour', considerada una de las más exitosas en la historia reciente de la música.

Según Forbes, Swift también ha marcado un hito al convertirse en el primer músico en ingresar al ranking de multimillonarios basando la mayor parte de su fortuna en sus canciones y presentaciones en vivo.

El crecimiento de su patrimonio ha sido constante en los últimos años. En 2024, Swift figuró en la lista con una fortuna de 1,100 millones de dólares; en 2025 alcanzó los 1,600 millones y ahora, en 2026, llega a los 2,000 millones. En el ranking femenino de Forbes, la cantante se ubica por encima de Rihanna y Beyoncé, quienes también figuran entre las artistas más ricas del mundo.