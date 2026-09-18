Freya Skye sorprende con el lanzamiento de 'Bad Taste'

Freya estrenó "bad taste" en su primer show como artista principal.

La estrella emergente del pop, Freya Skye, lanzó su muy esperado nuevo sencillo "bad taste", a tan solo días de continuar su gira Stars Align Tour con boletería agotada, arrancando en Santa Bárbara, California, el 19 de septiembre.

Freya estrenó "bad taste" en su primer show como artista principal, un concierto acústico en Nueva York. Tras convertirse en una de las canciones favoritas del público en las primeras etapas de la gira Stars Align Tour, el tema ya ha recibido una respuesta superemocionada por parte de sus fans en todo el mundo. Gracias al éxito de la canción en vivo, decidió grabar la versión oficial de estudio.

Continuando con su ascenso a nivel mundial, Freya también anunció que llevará su aclamado show en vivo aún más lejos, confirmando una gran gira como artista principal por Latinoamérica y Asia, lo que marca su mayor expansión internacional hasta la fecha. Pasando a escenarios cada vez más grandes, la relación de Freya con sus fans no para de crecer, logrando llenar en un mismo año lugares con capacidades que van desde 200 hasta más de 4.000 asistentes.

Este lanzamiento corona un verano extraordinario para esta talentosa cantante, compositora, actriz y sensación de las redes sociales.

Recientemente, Freya dio sus primeros conciertos estelares en Australia, alcanzando otro hito clave en su acelerada carrera internacional. También se unió a Hollister para sacar una colección exclusiva de mercancía que se agotó al poco tiempo de salir al mercado. Y entre fecha y fecha de la gira, Freya ha estado en el estudio escribiendo y grabando su esperado álbum debut, el cual sigue dejando ver la creatividad y versatilidad que la han posicionado como una de las jóvenes promesas más emocionantes de la música pop.

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