Lady Gaga ya es mamá: se conoció el nombre y la fecha de nacimiento de su bebé

La hija de Lady Gaga se llama Rose Bean Polansky. (Foto: Latin Grammy)

La cantante habría elegido para su pequeña un nombre cargado de significado y relacionado con una de las canciones más especiales de su carrera.

Lady Gaga y Michael Polansky estarían viviendo una de las etapas más especiales de su relación tras convertirse en padres. Aunque la pareja ha mantenido los detalles de esta nueva etapa bajo estricta reserva, el nombre que habría recibido su pequeña ya genera gran curiosidad entre sus seguidores.

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Se reveló cuál es el nombre de Lady Gaga

Según información difundida por medios como TMZ y People, la bebé se llamaría Rose Bean Polansky y habría nacido el pasado 9 de junio en Los Ángeles, California. El nombre tendría un significado especial y estaría estrechamente relacionado con la historia artística de la cantante.

El primer nombre, Rose, estaría inspirado en la canción La Vie En Rose, tema que Lady Gaga interpretó en la película A Star Is Born. La artista incluso lleva tatuada una rosa de tallo largo en la espalda junto a la frase 'La Vie En Rose'.

Pero el segundo nombre, Bean, es el que más interrogantes ha generado. Algunas versiones apuntan a que podría tratarse de un homenaje a Carl Bean, activista cuya lucha por los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ habría inspirado parte del mensaje detrás de Born This Way, uno de los temas más representativos de Gaga.

(Foto: Grosby)

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De esta manera, el nombre de la pequeña estaría conectado tanto con una de las canciones más importantes en la trayectoria de la artista como con los ideales que ha defendido durante años.

Hasta el momento, Lady Gaga y Michael Polansky han preferido mantener silencio sobre los detalles del nacimiento y no han confirmado públicamente el nombre de su hija. Por ello, la información sobre Rose Bean Polansky continúa siendo atribuida a los medios que difundieron la noticia.