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Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, habría sido víctima de millonario fraude

Viernes, 18 de septiembre de 2026 12:15

Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, habría sido estafado. (Foto: Billboard)

El jugador de los Chiefs figura entre los inversionistas afectados por una firma que habría defraudado a decenas de personas durante varios años.

Travis Kelce, esposo de Taylor Swift y jugador de los Kansas City Chiefs, figura entre los inversionistas afectados por un esquema Ponzi que defraudó a decenas de personas a través de una firma financiera de Texas.

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Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, habría sido estafado

El caso involucra a Siddharth Jawahar, fundador de Swiftarc Capital LLC, quien fue condenado a 11 años de prisión luego de declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico.

Según los fiscales federales, Jawahar recibió más de 35 millones de dólares de distintos inversionistas entre 2016 y 2023, aunque solo una parte de ese dinero habría sido destinada realmente a inversiones.

Durante la audiencia de sentencia, realizada en Missouri, un fiscal mencionó a Travis Kelce como una de las víctimas. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuánto dinero habría invertido el deportista ni cuánto habría perdido.

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Kelce ya había sido relacionado públicamente con Swiftarc. En 2021, Forbes informó que el jugador había invertido en uno de los fondos creados por la compañía de Jawahar.

La investigación determinó que Jawahar llegó a concentrar hasta el 99 % del dinero de sus clientes en una inversión vinculada a Philip Morris Pakistan. Cuando el valor de ese activo cayó, habría ocultado las pérdidas y presentado información falsa a los inversionistas.

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