Russell Brand logró que eliminaran toda referencia a Katy Perry de su juicio

Russell Brand pidió que no mencionen a Katy Perry en el juicio. (Foto: Billboard)

La decisión se tomó luego de que sus abogados cuestionaran la inclusión de referencias a la artista durante el proceso judicial en Londres.

Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión por delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. La sentencia fue dictada por un tribunal de Southwark, en Londres, luego de que el artista fuera declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

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Russell Brand, expareja de Katy Perry, fue sentenciado

Durante la lectura del fallo, el magistrado calificó al comediante de "depredador sexual" y destacó la valentía de las víctimas, quienes tuvieron que enfrentar las consecuencias de los abusos. La condena incluye 10 años por la violación de una mujer en 2009, mientras que el resto corresponde a los otros delitos.

Al escuchar la sentencia, Brand, quien llevaba un crucifijo en el cuello, miró a su esposa, Laura Gallacher, y le dijo "Te quiero". Posteriormente, el actor fue retirado de la sala para ser trasladado a prisión, donde deberá cumplir al menos siete años antes de poder acceder a la libertad condicional.

Russell Brand pidió que no mencionen a Katy Perry en el juicio

Russell Brand consiguió que el nombre de su expareja, la cantante Katy Perry, quedara fuera del juicio por violación y agresiones sexuales que terminó con una condena de 10 años y medio de prisión para el comediante británico. La decisión se tomó luego de que sus abogados cuestionaran la inclusión de referencias a la artista durante el proceso judicial en Londres.

El equipo legal de Brand argumentó que mencionar a la intérprete no tenía relación con los delitos que se le imputaban y solicitó que esa información fuera retirada del alegato inicial de la Fiscalía. Su pedido fue aceptado antes del inicio del juicio.

(Foto: Katy Perry / IG)

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Al respecto, la fiscal principal Riel Karmy-Jones KC confirmó que estaban dispuestos a retirar esas referencias para evitar incluir información que no era necesaria para el caso.

"La acusación reconoce que los asuntos posteriores a 2009 relacionados con su relación con Katy Perry pueden ser delicados, al igual que sus creencias previas, y estamos dispuestos a eliminar estos elementos del alegato inicial", declaró.