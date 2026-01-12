En Vivo

Globos de Oro 2026: Las guerreras del K-pop se coronó como Mejor Película Animada

Domingo, 11 de enero de 2026 23:05

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, encargadas de interpretar a las protagonistas, desfilaron por la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Foto: Instagram

Las actrices que dan voz a los personajes de Rumi, Mira y Zoey también estuvieron presentes en la gala de los Globos de Oro 2026.

El K-pop tuvo una presencia destacada en los Globos de Oro 2026 gracias a KPop Demon Hunters, una película animada musical y de fantasía producida por Sony Pictures. Estrenada en Netflix en 2025, esta cinta se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche y llegó a la ceremonia como una de las apuestas más fuertes del año.

Desde su llegada al evento, las actrices que dan voz a los personajes de Rumi, Mira y Zoey llamaron la atención del público y generaron gran impacto en redes sociales. KPop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras K-pop, logró un éxito histórico al convertirse en la película animada más vista en la plataforma donde fue lanzada.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, encargadas de interpretar a las protagonistas, desfilaron por la alfombra roja de los Golden Globes 2026 mostrando elegancia y personalidad. Aunque cada una destacó con un estilo propio, el color negro fue el tono que predominó en sus looks, aportando un aire sofisticado y moderno.


(Foto: Teen Vogue)

Las guerreras del K-Pop ganó como Mejor Película Animada

El buen momento de la película continuó durante la premiación. Luego de ganar en los Critics Choice Awards, KPop Demon Hunters se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Animada, imponiéndose frente a producciones muy comentadas como Zootopia 2, Elio, Arco, Demon Slayer: Infinity Castle y Little Amélie or the Character of Rain.

Este reconocimiento consolida a la cinta como una de las favoritas de la temporada en el mundo de la animación y la perfila como una fuerte candidata al Oscar. Su éxito se explica por la combinación de acción sobrenatural, estética K-pop y una banda sonora pegajosa que logró conquistar al público más allá de la pantalla.


(Foto: Teen Vogue)

