'Golden' de 'Las guerreras K-pop' ganó el Oscar a Mejor Canción y su discurso fue interrumpido

Golden' ganó la categoría mejor canción en los Premios Oscars 2026. (Foto: Oscars 2026)

La conocida canción de 'Las guerreras K-pop' ganó esta importante categoría, pero durante su discurso sucedió algo inesperado.

'Golden', de la película KPop Demon Hunters, hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Canción Original en la gala 2026 de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. El tema se llevó la estatuilla tras una destacada presentación del grupo ficticio HUNTR/X, aunque el momento quedó marcado porque el discurso de agradecimiento fue interrumpido.

Oscar 2026: 'Golden' ganó la categoría mejor canción

El triunfo convirtió a 'Golden' en un hito: es la primera canción de K-pop en ganar un Oscar y también la primera en esta categoría con más de cuatro compositores. Entre sus autores figuran EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park.

Durante la ceremonia, EJAE, compositora y voz del grupo junto a Audrey Nuna y Rei Ami, inició el discurso del equipo. En sus palabras, agradeció a la Academia y resaltó que la canción transmite un mensaje de resiliencia.

La artista recordó que de niña se burlaban de ella por amar el K-pop, pero ahora el mundo canta una canción con letras en coreano. También agradeció a su familia, al elenco del filme y a los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, además de la productora Michelle Wang.

(Foto: KPop Demon Hunters)

El emotivo momento terminó de forma abrupta cuando uno de los coautores intentó hablar y la música comenzó a sonar con fuerza, dando paso a una pausa comercial. La interrupción sorprendió tanto al público presente como a los espectadores que seguían la ceremonia.