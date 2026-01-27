En Vivo

Grammy 2026: Lista completa de los nominados por categoría

Martes, 27 de enero de 2026 17:00

Los premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero. (Foto: Bilboard/ Grammy Awards)

Sabrina Carpenter, Bruno Mars y KPop Demon Hunters son los artistas que podrían ganar un galardón en los premios Grammy 2026.

Los premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero. La edición 68 está llena de sorpresas y más de un seguidor busca que su artista favorito logre ganar un galardon. El evento contará con la presencia de diversas figuras de la industria musical como Bad Bunny, J Balvin, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, entre otros.

PUEDES VER: Las guerreras K-pop hizo historia al obtener 2 nominaciones en los Oscar 2026

Grammy 2026: lista de nominados por categoria

Los favoritos a ganar una estatuilla en su categoria este 2026 son Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish o ROSÉ & Bruno Mars. Si quieres conocer qué artistas están nominados, entonces solo tienes que revisar el siguiente listado. Recuerda que este evento comienza a las 21:00 p.m.

Grabación del Año

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Wildflower – Billie Eilish
  • Anxiety – Doechii
  • Luther – Kendrick Lamar con SZA
  • The Subway – Chappell Roan
  • APT – Rosé y Bruno Mars.

Álbum del Año

  • Swag - Justin Bieber
  • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, the Creator
  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

(Foto: Billboard)

Canción del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety – Doechii
  • APT – Rosé y Bruno Mars
  • DtMF – Bad Bunny
  • Golden – KPop Demon Hunters Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
  • Luther – Kendrick Lamar con SZA
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Wildflower – Billie Eilish

Mejor Artista Revelación

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

  • Daises – Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway – Chappell Roan
  • Messy – Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Golden [From 'KPop Demon Hunters'] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Gabriela – Katseye
  • APT – Rosé, Bruno Mars
  • 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar

Mejor Interpretación de R&B

  • Yukon - Justin Bieber
  • It Depends - Chris Brown Featuring Bryson Tiller
  • Folded” - Kehlani
  • Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) - Leon Thomas
  • Heart of a Woman - Summer Walker

Mejor Vídeo Musical

  • Young Lion – Sade
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • So Be It – Clipse
  • Anxiety – Doechii
  • Love – OK Go

Mejor Interpretación de Rap

  • Outside - Cardi B
  • Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &
  • Pharrell Williams
  • Anxiety - Doechii
  • TV Off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
  • Darling, I - Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown

Productor del año, no clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

