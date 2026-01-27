Grammy 2026: Lista completa de los nominados por categoría

Sabrina Carpenter, Bruno Mars y KPop Demon Hunters son los artistas que podrían ganar un galardón en los premios Grammy 2026.
Los premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero. La edición 68 está llena de sorpresas y más de un seguidor busca que su artista favorito logre ganar un galardon. El evento contará con la presencia de diversas figuras de la industria musical como Bad Bunny, J Balvin, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, entre otros.
Grammy 2026: lista de nominados por categoria
Los favoritos a ganar una estatuilla en su categoria este 2026 son Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish o ROSÉ & Bruno Mars. Si quieres conocer qué artistas están nominados, entonces solo tienes que revisar el siguiente listado. Recuerda que este evento comienza a las 21:00 p.m.
Grabación del Año
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Abracadabra – Lady Gaga
- Wildflower – Billie Eilish
- Anxiety – Doechii
- Luther – Kendrick Lamar con SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT – Rosé y Bruno Mars.
Álbum del Año
- Swag - Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- Mutt - Leon Thomas
- Chromakopia - Tyler, the Creator
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Canción del Año
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- APT – Rosé y Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Golden – KPop Demon Hunters Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
- Luther – Kendrick Lamar con SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Wildflower – Billie Eilish
Mejor Artista Revelación
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Interpretación Pop Solista
- Daises – Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway – Chappell Roan
- Messy – Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- MAYHEM – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden [From 'KPop Demon Hunters'] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela – Katseye
- APT – Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Mejor Interpretación de R&B
- Yukon - Justin Bieber
- It Depends - Chris Brown Featuring Bryson Tiller
- Folded” - Kehlani
- Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) - Leon Thomas
- Heart of a Woman - Summer Walker
Mejor Vídeo Musical
- Young Lion – Sade
- Manchild – Sabrina Carpenter
- So Be It – Clipse
- Anxiety – Doechii
- Love – OK Go
Mejor Interpretación de Rap
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &
- Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- TV Off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Productor del año, no clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año, No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
