Grammy 2026: Lista completa de los nominados por categoría

Los premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero. (Foto: Bilboard/ Grammy Awards)

Sabrina Carpenter, Bruno Mars y KPop Demon Hunters son los artistas que podrían ganar un galardón en los premios Grammy 2026.

Los premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero. La edición 68 está llena de sorpresas y más de un seguidor busca que su artista favorito logre ganar un galardon. El evento contará con la presencia de diversas figuras de la industria musical como Bad Bunny, J Balvin, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, entre otros.

Grammy 2026: lista de nominados por categoria

Los favoritos a ganar una estatuilla en su categoria este 2026 son Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish o ROSÉ & Bruno Mars. Si quieres conocer qué artistas están nominados, entonces solo tienes que revisar el siguiente listado. Recuerda que este evento comienza a las 21:00 p.m.

Grabación del Año

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Abracadabra – Lady Gaga

Wildflower – Billie Eilish

Anxiety – Doechii

Luther – Kendrick Lamar con SZA

The Subway – Chappell Roan

APT – Rosé y Bruno Mars.

Álbum del Año

Swag - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, the Creator

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

(Foto: Billboard)

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

APT – Rosé y Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Golden – KPop Demon Hunters Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)

Luther – Kendrick Lamar con SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish

Mejor Artista Revelación

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

Daises – Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden [From 'KPop Demon Hunters'] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Gabriela – Katseye

APT – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar

Mejor Interpretación de R&B

Yukon - Justin Bieber

It Depends - Chris Brown Featuring Bryson Tiller

Folded” - Kehlani

Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) - Leon Thomas

Heart of a Woman - Summer Walker

Mejor Vídeo Musical

Young Lion – Sade

Manchild – Sabrina Carpenter

So Be It – Clipse

Anxiety – Doechii

Love – OK Go

Mejor Interpretación de Rap

Outside - Cardi B

Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &

Pharrell Williams

Anxiety - Doechii

TV Off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Darling, I - Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown

Productor del año, no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz