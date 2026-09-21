Taylor Swift presume su anillo de bodas mientras alienta a Travis Kelce

Taylor Swift mostró lo orgullosa que está de su esposo luciendo su anillo. (Foto: Difusión)

Taylor Swift no ocultó su emoción al celebrar el primer touchdown de la temporada de su esposo y lucir su anillo de bodas.

Taylor Swift volvió a aparecer en las gradas del Arrowhead Stadium para apoyar a su esposo, Travis Kelce, durante el partido de los Kansas City Chiefs contra los Indianapolis Colts.

Taylor Swift mostró lo orgullosa que está de su esposo

La cantante llegó acompañada por sus padres, Scott y Andrea Swift, y su suegra, Donna Kelce. Desde una suite, siguió cada jugada del encuentro y llamó la atención al mostrar en distintos momentos sus anillos de matrimonio.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Travis Kelce consiguió su primer touchdown de la temporada. Taylor celebró emocionada la anotación y lo señaló mientras decía: "Ese es mi esposo".

La artista lució una camiseta sin mangas de los Chiefs y no ocultó su entusiasmo durante el partido. Las cámaras captaron varias de sus reacciones mientras alentaba al jugador.

Esta fue la segunda vez que Taylor Swift asiste a un partido de los Chiefs desde su boda con Kelce en julio. En esta ocasión, además, compartió el encuentro junto a integrantes de ambas familias.