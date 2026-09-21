Miley revela su altamente anticipado álbum 'Bass Persuades'

Miley sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su esperado álbum ‘Bass Persuades’, una nueva propuesta musical que marca una etapa en su carrera.

Miley, la superestrella global ganadora del Grammy® y con múltiples discos de platino, ha lanzado su altamente anticipado décimo álbum de estudio, Bass Persuades, a través de Atlantic Records - ya disponible en todas las plataformas de streaming.

Impulsado por el sencillo principal y tema que da título al álbum, “Bass Persuades,” que rápidamente se convirtió en la canción más añadida a nivel general en la radio de EE. UU. y dominó los debuts globales en el #1 del top de canciones de Spotify en EE. UU. y #2 a nivel mundial, el lanzamiento del álbum está acompañado por el video musical oficial de “Let’s Get Married.” Dirigido por Mert Alas y filmado en el icónico Chateau Marmont, el visual cuenta con la participación del prometido de Miley, Maxx Morando.

Para celebrar el lanzamiento, Miley se presentará en una serie de dos noches con entradas agotadas en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre. La venta anticipada de entradas generó una demanda récord sin precedentes, con casi 1.5 millones de fanáticos en la cola para el show principal.