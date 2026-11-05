Travis Kelce revela qué tradición familiar quiere compartir con Taylor Swift en Navidad

Travis Kelce está emocionado por su primera navidad junto a Taylor. (Foto: Taylor / Ig)

Entre nuevas costumbres, recuerdos familiares y una peculiar petición, el jugador dejó ver cómo espera vivir esta Navidad.

Travis Kelce ya vive con entusiasmo la llegada de la Navidad. Después de casarse con Taylor Swift, el jugador de los Kansas City Chiefs se prepara para celebrar por primera vez estas fiestas como hombre casado y adelantó que quiere compartir nuevas tradiciones con su esposa.

PUEDES VER: Britney Spears lanza fuertes acusaciones contra su hermana y expareja

Travis Kelce mostró su emoción por pasar su primera navidad como esposo de Taylor Swif

El deportista habló sobre esta etapa de su vida durante su participación en la campaña de invierno 2026 de Tommy Hilfiger. Allí contó que está emocionado por combinar las costumbres que ha mantenido con su familia con nuevas experiencias junto a la cantante.

"Estoy emocionado por pasar mis primeras fiestas como hombre casado. Me encantan todas las tradiciones de siempre y estoy entusiasmado por empezar algunas nuevas", comentó Kelce.

Pero eso no fue todo. Durante la conversación, el jugador también hizo una divertida consulta sobre los clásicos pijamas navideños enterizos de la marca. "¿Tienen por ahí algún pijama navideño de Tommy?", preguntó entre risas, dejando ver que ya piensa en su vestuario para las celebraciones.

(Foto: Taylor Swift)

PUEDES VER: Taylor Swift confiesa qué divertida costumbre conserva desde los 14 años

Asimismo, Travis recordó una de sus costumbres familiares favoritas: los muffins de arándanos que prepara su madre, Donna Kelce. Este detalle demuestra que, pese a su vida pública y su carrera deportiva, las reuniones familiares siguen siendo una parte importante de sus celebraciones.

Aunque todavía no ha revelado cómo pasará la Navidad junto a Taylor Swift, el deportista dejó claro que espera disfrutar esta nueva etapa de su matrimonio, conservar los momentos especiales de siempre y crear recuerdos junto a su esposa.