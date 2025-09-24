Harry Styles corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín: el impresionante tiempo que consiguió

El cantante y compositor inglés utilizó un seudónimo, vistió una cinta para la cabeza y gafas de sol. (Fuente: redes sociales)

Harry Styles paso casi desapercibido en la Maratón de Berlín al inscribirse con el seudónimo Sted Sarandos.

La Maratón de Berlín 2025 enfrentó un calor extremo, con temperaturas que alcanzaron hasta 25 grados Celsius en la recta final de la carrera, desafiando a cerca de 80,000 participantes de 160 países.

Este evento deportivo, realizado en la capital alemana, reunió a corredores, atletas en silla de ruedas, ciclistas de mano y patinadores, consolidándose como una de las maratones más importantes del mundo. Entre los competidores se destacaron varias celebridades, como los futbolistas alemanes André Schürrle y Felix Kroos, y el reconocido actor y cantante británico Harry Styles.

¿Cuánto tiempo hizo Harry Styles en la Maratón de Berlín 2025?

El artista, inscrito bajo el seudónimo Sted Sarandos, completó los 42 kilómetros en un tiempo impresionante de 2:59:13 horas, logrando bajar la barrera de las tres horas en su debut en la distancia.

La presencia de Harry Styles llamó la atención de numerosos fanáticos, quienes lo captaron corriendo por las calles de Berlín y compartieron videos en redes sociales. La cuenta oficial de la Maratón de Berlín en Instagram también destacó al cantante con una publicación que decía: “Se rumorea que Harry Styles corrió un maratón sub-3 en Berlín... ¿No estoy seguro si alguien ha oído hablar de ello? Besos, Chica Chismosa”.

La Maratón de Berlín, que se celebra desde 1974, sigue siendo un referente mundial en el atletismo, combinando historia, gran participación internacional y momentos inolvidables como la destacada actuación de Harry Styles en esta edición 2025.

