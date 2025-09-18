Rihanna habría dado a luz a su tercer hijo con A$AP Rocky

Rihanna y A$AP Rocky iniciaron oficialmente su relación en 2020. Foto: TMZ

También se ha dado a conocer el género del bebé de Rihanna y A$AP Rocky.

En redes sociales han crecido con fuerza los rumores sobre el supuesto nacimiento del tercer bebé de Rihanna junto a su pareja A$AP Rocky. Según medios estadounidenses, una persona cercana a la pareja habría filtrado la noticia y encendió la curiosidad de los fans.

Rihanna habría dado a luz a una niña

De acuerdo con esa fuente anónima, la cantante de Barbados habría dado a luz esta semana a una niña, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el nacimiento ni sobre el estado de la madre y la bebé.

Cabe recordar que hace apenas cuatro meses, Rihanna anunció su embarazo en la alfombra azul de la Met Gala, el pasado 5 de mayo. Si se hace el cálculo, la artista tendría alrededor de cinco meses de gestación, por lo que muchos seguidores creen que el rumor del nacimiento podría ser cierto.

Además, en una entrevista reciente por la película de los Pitufos, A$AP Rocky comentó que estaban esperando a una niña. Sin embargo, Rihanna prefirió no confirmar ni dar más información al respecto en ese momento.



(Foto: Instagram)

La historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky

Rihanna y A$AP Rocky iniciaron oficialmente su relación en 2020, aunque los rumores de un romance venían desde antes, cuando compartieron escenarios y colaboraciones. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más influyentes del espectáculo, marcando tendencia con cada aparición pública. En 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston Mayers, y en agosto de 2023 nació su segundo bebé, Riot Rose Mayers.

La artista de Barbados y el rapero de Harlem han sabido combinar sus exitosas carreras con la crianza de sus hijos. Rihanna, además de ser una superestrella de la música, ha consolidado su imperio con Fenty Beauty y Savage X Fenty, mientras que A$AP Rocky mantiene una fuerte presencia en la industria del hip hop y la moda. Ahora la pareja ha tenido a su tercer hijo.