Zayn Malik anuncia “residencia” de conciertos en Las Vegas

Zayn Malik sorprendió a sus seguidores al compartir que ofrecerá una serie de presentaciones en Las Vegas, Estados Unidos.

El cantante Zayn Malik, exintegrante de One Direction y exitoso artista solista, sorprendió a sus seguidores al anunciar una residencia en Las Vegas. El Dolby Live del Park MGM será el escenario que albergará siete conciertos exclusivos del cantante.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se confirmó que la preventa de los boletos comenzará el 24 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 26 de septiembre en el sitio web oficial de Zayn Malik.

La residencia, organizada por Live Nation y MGM, marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista, según un comunicado oficial.

Zayn Malik visitó recientemente la Ciudad de México, donde ofreció conciertos el 25 y 27 de marzo, aunque tuvo que cancelar la presentación del 28 por motivos de salud.

Esta nueva residencia en Las Vegas está programada para iniciar el 20 de enero y concluir el 31 de enero de 2026, ofreciendo a sus fans una serie de shows íntimos y especiales.

Zayn Malik: estas son las fechas de sus conciertos en Las Vegas

• Martes, 20 de enero de 2026

• Miércoles, 21 de enero de 2026

• Sábado, 24 de enero de 2026

• Domingo, 25 de enero de 2026

• Miércoles, 28 de enero de 2026

• Viernes, 30 de enero de 2026

• Sábado, 31 de enero de 2026

