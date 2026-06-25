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Taylor Swift y Travis Kelce cerrarían calles de Nueva York para celebrar su boda

Jueves, 25 de junio de 2026 11:26

Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda el 3 de julio. (Foto: Taylor Swift / Instagram - IA)

Cada día falta menos para el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja cerraría calles de Nueva Your para celebrar su unión.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando expectativa entre sus seguidores. Nuevos reportes señalan que la pareja habría comenzado los trámites necesarios para celebrar su boda en Nueva York.

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Taylor Swift y Travis Kelce cerrarán calle Nueva York por su boda

Según información difundida por medios estadounidenses, la productora Winick Productions, encargada de la organización, habría presentado una solicitud ante la Oficina de Permisos de Actividad en la Calle de Nueva York.

Los documentos contemplarían cierres de calles, instalación de estructuras temporales y un importante despliegue de seguridad en los alrededores de un reconocido recinto de Manhattan durante el fin de semana del 3 de julio de 2026.

Las versiones más recientes apuntan a que el Madison Square Garden sería el lugar elegido para la ceremonia y la celebración. Además, se evalúan cierres viales entre el 2 y el 4 de julio, así como la instalación de una gran carpa exterior para recibir a los invitados.

(Foto: Billboard)

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De acuerdo con los reportes, el evento podría reunir entre 500 y 999 asistentes, entre ellos destacadas figuras del entretenimiento, la música y el deporte, lo que ha llevado a las autoridades a considerar medidas especiales de seguridad.

Aunque Taylor Swift yTravis Kelce han confirmado oficialmente los detalles de su boda, fuentes cercanas aseguran que la pareja ha reforzado las medidas de privacidad para evitar filtraciones.

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