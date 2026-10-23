Miley Cyrus cumple el sueño de una fan con cáncer de mama y protagoniza un emotivo momento

Cash compartió el video y expresó su emoción por haber conocido a Miley Cyrus. (Foto: ¡Hola!)

La cantante sorprendió a la joven tras su concierto en Los Ángeles y la ayudó a cumplir un deseo antes de iniciar la quimioterapia

Miley Cyrus protagonizó un emotivo momento junto a una de sus fans después de su concierto en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles. La cantante conoció a Cash Jacobs, una joven diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3, quien había compartido en TikTok su deseo de que la artista le rapara la cabeza antes de comenzar la quimioterapia.

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Miley Cyrus le cumplió el sueño a una fan que tiene cáncer

Todo comenzó cuando Jacobs publicó un video en el que contó su diagnóstico y pidió ayuda para llegar hasta la cantante. "Tengo cáncer de mama en etapa 3 y quiero que Miley Cyrus me rape la cabeza", expresó, mientras pedía a sus seguidores que etiquetaran a la artista y a su equipo.

La petición llegó hasta el entorno de Miley Cyrus, que se puso en contacto con la joven y organizó un encuentro. Después del segundo concierto de la cantante, Cash pudo reunirse con ella detrás del escenario para cumplir su sueño. El emotivo momento quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa a Miley preparándose para raparle el cabello a su admiradora. Antes de comenzar, la artista reconoció que también estaba nerviosa. Además, le dedicó unas palabras de aliento: "Puedes ser suave y fuerte al mismo tiempo", y aseguró que se sentía honrada de haber sido elegida para acompañarla en ese momento tan importante.

Tras el encuentro, Cash compartió el video y expresó su emoción por haber conocido a su ídolo. "Dicen que no conozcas a tus ídolos, pero yo lo hice y fue mucho más que eso", escribió. También agradeció a quienes difundieron su pedido y contó que la música de Miley Cyrus la ha acompañado durante momentos difíciles de su vida, incluido el proceso que comenzó tras recibir su diagnóstico.