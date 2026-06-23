Hijo de Liam Payne recibirá millonaria herencia que dejó el exintegrante de One Direction

Bear, único hijo de Liam, heredará al fortuna del cantante. (Foto: Liam Payen / Instagram)

El hijo del fallecido cantante será el único beneficiario de su fortuna, la cual supera los 29 millones de dólares.

A casi dos años del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se conocieron nuevos detalles sobre el destino de su patrimonio. Según documentos judiciales, su único hijo, Bear, es el heredero de la fortuna que dejó el cantante británico.

Hijo de Liam Payne será el único heredero de la fortuna

De acuerdo con la información difundida por la revista People, el menor podría recibir más de 29 millones de dólares. Parte de la herencia estará disponible de manera inmediata, mientras que el resto permanecerá protegido en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.

Bear es fruto de la relación que Liam Payne mantuvo con la cantante británica Cheryl Cole. Precisamente, la artista y el abogado Richard Mark Bray fueron designados como administradores del patrimonio del fallecido cantante.

Según trascendió, el artista no dejó un testamento antes de su fallecimiento. Sin embargo, la legislación del Reino Unido establece que, en ausencia de un cónyuge, los hijos son los herederos legales de los bienes de la persona fallecida.

(Foto: Liam Payen / Instagram)

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De esta manera, Bear se convierte en el único beneficiario del legado económico del cantante. Mientras tanto, la administración de la herencia quedará en manos de los responsables designados hasta que el menor pueda acceder plenamente a ella.