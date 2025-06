Jonas Brothers lanzan ‘No time to talk’, su nueva canción que rinde homenaje a los Bee Gees

Jonas Brothers también revelaron recientemente la fecha de su próximo álbum de estudio ‘Greetings From Your Hometown’.

Los Jonas Brothers regresan con un nuevo sencillo titulado ‘No Time to Talk’, que rinde homenaje al clásico ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees. Este tema destaca por su ritmo pegajoso y un coro que promete posicionarse como uno de los éxitos del verano 2025.

En la letra, el grupo canta: “Puedo notarlo por la forma en que usas tus palabras / Que viniste a bailar, no hay tiempo para hablar”, haciendo una clara alusión al emblemático disco de los años 70.

‘No Time to Talk’ será parte del próximo álbum de estudio de los Jonas Brothers, ‘Greetings From Your Hometown’, cuyo lanzamiento está programado para el 8 de agosto de 2025. Posteriormente, la banda iniciará la gira nacional JONAS20 el 10 de agosto, comenzando en Nueva Jersey, su estado de origen.

El estreno ha generado mucha emoción entre los seguidores, aunque se informó que algunos conciertos en estadios fueron reemplazados por recintos más pequeños, lo que obligó a los fans a adquirir nuevamente entradas.

(Fuente: Instagram de los Jonas Brothers)

Cabe mencionar que 'No time to talk' es el título del nuevo sencillo de los Jonas Brothers y sigue a los reciente éxitos presentados por la agrupación norteamericana: 'Love Me To Heaven' y 'Slow Motion' con Marshmello.

