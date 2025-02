Justin Bieber genera preocupación tras última aparición en público

Semanas atrás se informó que Justin Bieber habría decidido volver a la música. (Foto: redes sociales)

En redes sociales, varios seguidores de Justin Bieber no ocultaron su preocupación por el estado en el que se le vio.

El cantante canadiense Justin Bieber ha generado preocupación entre sus seguidores después de su última aparición pública. Con una actitud cabizbaja y un estilo "desabrido", así fue visto el intérprete de 'That Should Be Me'.

Justin Bieber preocupa a sus seguidores

En las redes sociales, los fanáticos especulan que el artista podría estar deprimido debido a una reciente crisis con su esposa y madre de su bebé, Hailey Rhode Bieber.

El medio británico ‘The Sun’ ha informado que Justin y Hailey están "completamente desincronizados", sugiriendo que sus problemas matrimoniales van más allá de una simple discusión.

(Foto: Instagram)

Justin Bieber incluso hasta usaría ropa sucia

Desde hace algunos años, se sabe que Justin Bieber ha estado luchando contra la depresión y la ansiedad. El canadiense ha hablado en múltiples ocasiones sobre sus "demonios internos", los cuales podrían estar relacionados con el deterioro de su apariencia física.

En sus apariciones más recientes, el exitoso y famoso cantante ha sido visto mucho más delgado, descuidado, y con ropa desgastada, holgada y hasta a veces sucia.

Cabe mencionar que semanas atrás se informó que Justin Bieber habría decidido volver a la música. Sin embargo, por ahora el artista no ha confirmado ni desmentido dicha información.

