Kate Cassidy reveló los planes a futuro que tenía con Liam Payne: ¿había matrimonio a la vista?

Kate Cassidy reveló los planes a futuro que tenía con Liam Payne. Foto: Instagram

Kate Cassidy contó los planes que ya había pactado con el exintegrante de One Direction, Lyam Payne.

Ha pasado ya una semana desde que el talentoso y joven cantante Liam Payne, conocido por su paso en la famosa banda One Direction, falleció trágicamente a los 31 años en Argentina.

El mundo aún está asimilando la impactante noticia del accidente que ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando Liam cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Sus fans permanecen consternados, y el silencio que había mantenido su pareja, la modelo Kate Cassidy, se ha roto con un conmovedor mensaje.

Kate Cassidy y su emotiva despedida de Liam Payne

Resulta que el último miércoles, Kate Cassidy compartió sus sentimientos en Instagram, acompañando su declaración con una serie de fotografías íntimas junto a Liam. Las imágenes mostraron momentos especiales de su tiempo juntos, desde escenas en la nieve hasta escapadas al campo, visitas a parques de atracciones, y momentos de ternura con un perro. Sin embargo, es su desgarradora carta la que realmente ha capturado la atención de todos.

"Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras", comenzó diciendo Kate, abriendo su corazón al mundo. "Espero que puedas ver el inmenso impacto que has tenido en el mundo, incluso aunque todo parece oscuro ahora. Trajiste mucha felicidad y positividad a todo el mundo -a millones de fans, a tu familia, a tus amigos y, especialmente, a mí. Eras muy querido”, escribió.



(Foto: Instagram)

Con una mezcla de dolor y amor, Kate Cassidy continuó: “Tú eres (porque no puedo decir 'eras') mi mejor amigo, el amor de mi vida. Tu energía era contagiosa, iluminabas cualquier lugar en el que entrabas. Nada de esto parece real y no puedo acostumbrarme a esta nueva realidad de que no estés aquí. Estoy luchando por imaginar cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, éramos niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas pequeñas”.

En su conmovedor mensaje, reveló la profundidad de su conexión: “Liam, tenías el alma más buena y el espíritu más cariñoso y divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginarme un día sin tu risa y tu amor. Llenabas mi vida de luz”, señaló.

¿Liam Payne tenía planes de casarse con Kate Cassidy?

La carta de Kate Cassidy culminó con un recuerdo de sus sueños compartidos: “Hace algunas semanas, nos sentamos afuera en una preciosa tarde, proyectando nuestra vida juntos. Guardo tu nota, aunque me dijiste que no la mirase. Decía: 'Yo y Kate nos casaremos en un año, o estaremos prometidos, y juntos siempre’. Liam, sé que siempre estaremos juntos, pero no de la manera en la que teníamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda. Te querré el resto de mi vida y mucho después, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo allá donde vaya. Siempre tuya, Katelyn”.

Finalmente, la influencer mencionó el significado especial del número ‘444’, un símbolo que Liam había incluido en su nota. Según Kate, este número es un recordatorio de que los ángeles siempre están presentes para apoyar y ofrecer amor, especialmente a aquellos que se sienten solos.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!