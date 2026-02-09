Lady Gaga y Bad Bunny en el Super Bowl: artistas cantaron 'Baile Inolvidable' en el show de medio tiempo

Bad Bunny y Lady Gaga cantaron 'Baile Inolvidable' en el Super Bowl. (Foto: SPN)

Bad Bunny soprendió a sus seguidores al cantar la popular canción 'Baile Inovidable' junto a Lady Gaga en el Super Bowl.

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl dejó en shock a miles de asistentes y televidentes. Sin embargo, nadie imaginaba que Benito cantaría 'Baile Inolvidable' junto a Lady Gaga.

Bad Bunny y Lady Gaga en el Super Bowl

El espectáculo de Benito contó con la presencia de diversos artistas; una de ellas fue Lady Gaga, quien se animó a cantar 'Die with a smile' versión salsa, pero eso no fue todo, ya que junto al 'Conejo Malo' interpretaron una de las canciones más populares del álbum 'Debí Tirar Más Fotos'.

Durante su presentación, ambos se animaron a bailar salsa. Este encuentro generó muchas emociones entre los fans de ambos artistas, quienes esperan que realicen una colaboración musical.

(Foto: SPN)

No es la primera vez que ambos se muestran juntos; ambos fueron captados teniendo una conversación en los premios Grammy 2026. La presentación de medio contó con la participación de otros artistas como Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, entre otros.