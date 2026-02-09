En Vivo

Media noche - 6:00am
Música Continuada
escuchar en vivo

Search

Lady Gaga y Bad Bunny en el Super Bowl: artistas cantaron 'Baile Inolvidable' en el show de medio tiempo

Domingo, 8 de febrero de 2026 21:02

Bad Bunny y Lady Gaga cantaron 'Baile Inolvidable' en el Super Bowl. (Foto: SPN)

Bad Bunny soprendió a sus seguidores al cantar la popular canción 'Baile Inovidable' junto a Lady Gaga en el Super Bowl.

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl dejó en shock a miles de asistentes y televidentes. Sin embargo, nadie imaginaba que Benito cantaría 'Baile Inolvidable' junto a Lady Gaga.

PUEDES VER: ¿Se encontró con Gabriela? Kendall Jenner disfrutará del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny y Lady Gaga en el Super Bowl

El espectáculo de Benito contó con la presencia de diversos artistas; una de ellas fue Lady Gaga, quien se animó a cantar 'Die with a smile' versión salsa, pero eso no fue todo, ya que junto al 'Conejo Malo' interpretaron una de las canciones más populares del álbum 'Debí Tirar Más Fotos'.

Durante su presentación, ambos se animaron a bailar salsa. Este encuentro generó muchas emociones entre los fans de ambos artistas, quienes esperan que realicen una colaboración musical.

(Foto: SPN)

PUEDES VER: ¿Justin Bieber le fue infiel a Hailey? Esto se sabe

No es la primera vez que ambos se muestran juntos; ambos fueron captados teniendo una conversación en los premios Grammy 2026. La presentación de medio contó con la participación de otros artistas como Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, entre otros.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Música

Programación

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios