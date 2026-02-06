¿Justin Bieber le fue infiel a Hailey? Esto se sabe

Tras la gala de los Grammy, imágenes y comentarios en redes desataron rumores sobre una supuesta infidelidad de Justin Bieber.
Las fiestas que se realizan después de grandes premiaciones musicales suelen generar tanto interés como la ceremonia principal. En estos encuentros se reúnen artistas y figuras del espectáculo, y cualquier imagen o comentario suele viralizarse rápidamente, muchas veces sin información confirmada.
En ese contexto surgieron recientes rumores sobre Justin Bieber y Hailey Bieber. Luego de la gala de los Grammy, algunos asistentes comentaron que la modelo se retiró antes de la celebración posterior. Más tarde, comenzaron a circular fotos del cantante saliendo en un vehículo junto a una mujer cuya identidad no fue aclarada de inmediato.
Rumores de infidelidad de Justin Bieber a Hailey
Estas imágenes dieron pie a distintas interpretaciones en redes sociales. Algunos usuarios insinuaron una posible infidelidad, mientras que otros señalaron que la mujer sería una amiga cercana del entorno de la pareja. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada.
Los comentarios se sumaron a rumores previos sobre el matrimonio de los Bieber. En los últimos meses, se han difundido especulaciones sobre supuestas tensiones, basadas en apariciones públicas separadas o mensajes poco claros en redes sociales.
Pese a ello, tanto Justin como Hailey han compartido recientemente mensajes positivos. A través de apariciones públicas y publicaciones, ambos han dejado en claro que se encuentran bien y han minimizado las versiones que hablan de una crisis en su relación.
