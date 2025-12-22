Las guerreras K-pop estarán en el show del medio tiempo navideño de la NFL: ¿cuándo y dónde ver?

Las guerreras K-pop se ha convertido en la película animada original más vista en la historia de Netflix. Foto: Instagram

Las guerreras K-pop participarán en el espectáculo especial de medio tiempo del Juego de Navidad de la NFL.

Netflix anunció oficialmente que Las guerreras K-pop y la cantante Lainey Wilson formarán parte del show de medio tiempo de los juegos navideños de la NFL, junto al reconocido rapero Snoop Dogg. Este espectáculo especial será transmitido para una audiencia global a través de la plataforma de streaming.

El evento destacará por su propuesta poco convencional, ya que reunirá tres géneros musicales distintos: K-pop, country y rap. Netflix apuesta por esta combinación dentro de su programación especial de la NFL en Navidad, buscando ofrecer un show diferente y atractivo para todos los públicos.

¿Cuándo será el show en donde se presentarán Las guerreras del k-pop?

Con esta presentación, Netflix continúa fortaleciendo su presencia en la transmisión de eventos en vivo. Tras los buenos resultados obtenidos en 2025, la plataforma busca consolidarse como un referente en contenidos exclusivos y espectáculos en directo a nivel internacional.

Las guerreras K-pop se ha convertido en la película animada original más vista en la historia de Netflix. Su impacto también se reflejó en la música, ya que su banda sonora logró ubicar cuatro canciones al mismo tiempo en el Top 10 del Billboard Hot 100 y se posicionó entre los álbumes más escuchados del año en Spotify.

Por ello, el medio tiempo contará con la participación especial de HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, artistas que interpretan las canciones de la banda sonora de Las Guerreras K-Pop. Así, este 25 de diciembre, el público disfrutará de un show liderado por Snoop Dogg, acompañado por el estilo country de Lainey Wilson y el ritmo K-pop de las artistas vinculadas a una de las producciones más exitosas de Netflix.



Horarios de los Juegos de Navidad de la NFL

Los Juegos Navideños de la NFL arrancarán con el partido entre los Cowboys y los Commanders, que se jugará a las 13:00 (hora peruana) en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland.

Más adelante, los Lions se enfrentarán a los Vikings a las 16:30 horas (hora peruana) en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. La cobertura especial comenzará desde las 11:00 de la mañana y ambos encuentros podrán verse a nivel internacional a través de Netflix.