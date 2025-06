Linkin Park: así fue su espectacular presentación en la final de la Champions League 

Linkin Park se presentó en el Estadio Olímpico de Múnich. Foto: Instagram

La legendaria banda Linkin Park brindó un concierto inolvidable en la final de la Champions League

La famosa banda Linkin Park fue parte de la final de la Champions League 2024-2025, un evento emocionante en el que jugaron el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Su actuación hizo que la noche fuera aún más especial.

Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Colin Brittain y la cantante Emily Armstrong ofrecieron un show increíble. En adn40 se compartieron algunas de las mejores fotos de ese momento.

Linkin Park en la final de la Champions League

La banda se presentó en el Estadio Olímpico de Múnich, donde sorprendieron con un espectáculo lleno de energía. Todos los integrantes vestían de blanco y negro, aunque con diseños y detalles diferentes.

Durante el concierto, Linkin Park tocó varios de sus temas más conocidos. Empezaron con ‘The Emptiness Machine’, luego siguieron con ‘In the End’, ‘Numb’, y cerraron con ‘Heavy is the Crown’.





(Foto: Instagram)

Linkin Park y su gira mundial

Después de una pausa por la triste pérdida de Chester Bennington en 2017, Linkin Park regresó con una gira mundial. El 5 de septiembre de 2024, anunciaron que Emily Armstrong se uniría como nueva vocalista y Colin Brittain como baterista. Además, lanzaron una versión especial de su álbum Zero, que incluye canciones nuevas.

Su tema 'The Emptiness Machine' fue un gran éxito en 2024, manteniéndose por 15 semanas como la canción de rock más popular según Billboard. El disco From Zero alcanzó el primer lugar en 14 países. Linkin Park ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha recibido muchos premios importantes.