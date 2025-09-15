Los deslumbrantes looks que lucieron Lisa y Selena Gomez en los Emmys 2025

Lisa y Selena Gomez impactaron a todos en los Emmys 2025. Foto: Vogue

Lisa de BLACKPINK y Selena Gomez fueron algunas de las celebridades que más llamaron la atención en la alfombra roja de los Emmys 2025.

Este domingo se llevó a cabo la 77ma edición de los Premios Emmys 2025, con Nate Bargatze como anfitrión y una gran cantidad de nominaciones destacadas. Es por ello que las principales estrellas del espectáculo atravesaron la tan afamada red carpet donde los protagonistas lucieron los atuendos más extravagantes y de vanguardia.

Lisa de BLACKPINK impresionó a todos

Lalisa Manobal, más conocida como Lisa, es una cantante tailandesa que ha conquistado al público juvenil con su talento y carisma. La artista fue nominada en los Premios Emmy 2025 en la categoría Mejor Coreografía en Programa de Variedad o Reality Show, motivo por el cual sorprendió en la alfombra roja con un look lleno de frescura, sensualidad y elegancia.

PUEDES VER: Selena Gomez recordó cómo nació su amistad con Taylor Swift cuando salían con los Jonas Brothers

Lisa de BLACKPINK lució un vestido inspirado en el estilo Barbie. La prenda destacaba por un corset en forma de corazón que realzaba su figura, acompañado de delicadas mangas de tul que nacían desde el escote y se conectaban con la falda de diseño sugerente.

Para completar el atuendo, la artista dejó ver sus piernas estilizadas mientras desplegaba la cola del vestido sobre la alfombra roja. El look se complementó con zapatos plateados en punta y accesorios llamativos como una gargantilla y una pulsera que resaltaban sobre su escote.



(Foto: Vogue)

PUEDES VER: Selena Gomez recordó cómo nació su amistad con Taylor Swift cuando salían con los Jonas Brothers

Selena Gomez conquistó a todo el mundo

En la misma gala también brilló Selena Gómez, nominada como Mejor Actriz en Comedia. La cantante y actriz deslumbró con un vestido rojo de corte recto, cuello cerrado y hombros descubiertos, que aportaban un aire sofisticado y sensual mientras posaba ante las cámaras.

Su estilo se completó con una cola larga que arrastraba en la alfombra, el cabello recogido con efecto mojado, un maquillaje natural y unos aretes de brillantes que terminaron de sellar uno de los looks más aplaudidos de la noche.



(Foto: Instagram)