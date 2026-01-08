Miley Cyrus reveló que sus exparejas aún le escriben: ¿quiénes son?

Miley Cyrus reveló que sus exparejas le escriben por Instagram. (Foto: Composición Instagram)

Miley Cyrus contó que algunos de sus exenamorados suelen enviarle mensajes por Instagram, y sus fans buscan conocer quiénes son.

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al revelar que algunas de sus exparejas aún intentan contactarla a través de mensajes privados en Instagram. La cantante confesó que, aunque recibe esos intentos de reconexión, prefiere no responder y mantener distancia.

En sus propias palabras, la cantante explicó que ignora esos mensajes porque considera que es mejor dejar atrás ciertas etapas de su vida, ya que actualmente se encuentra en una relación sumamente estable con Maxx Morando.

"Algunos de mis ex todavía me escriben por Instagram intentando reconectar, pero los ignoro. Siento que es mejor dejar algunos capítulos atrás. Ahora mismo tengo una relación muy sana, y en eso estoy concentrado", indicó.

¿Cuándo se casan Miley Cyrus y Maxx Morando?

Actualmente, Miley está comprometida con el baterista de The Limousines. Su noviazgo ha aportado estabilidad y felicidad a su vida, algo que la cantante valora profundamente tras diversas polémicas que atravesó.

La pareja se comprometió el 1 de diciembre y más de un fan de la cantante se mostró emocionado con esta noticia. Sin embargo, aún no han confirmado cuándo se casarán.

