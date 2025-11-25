Dua Lipa en Lima: la cantante sorprendió a fans peruanos y se tomó fotos con ellos

El esperado concierto de Dua Lipa en Lima se realizará el 25 de noviembre de 2025. Foto: captura TikTok

La famosa cantante británica Dua Lipa no tuvo problemas en acercarse a sus seguidores peruanos para saludarlos y tomarse fotos con ellos.

La llegada de Dua Lipa a Lima causó gran emoción entre sus seguidores, quienes rápidamente se organizaron para verla aunque fuera unos segundos. Desde temprano, varios fans se colocaron en los alrededores del Belmond Miraflores Park Hotel con la esperanza de recibirla como se merece una estrella internacional.

Dua Lipa causó furor en Lima

La cantante brtiánica arribó a la capital peruana este domingo 23 de noviembre, poco después de las 2 de la tarde, en un lujoso jet privado que venía desde Río de Janeiro. En cuanto se difundió la noticia de su aterrizaje, las redes se llenaron de mensajes, fotos y rumores sobre su ruta hasta el hotel donde se hospedaría.

Ya instalada en Lima, Dua Lipa decidió acercarse al grupo de seguidores que la esperaba con pancartas y celulares en mano. Lejos de mantener distancia, la artista tuvo un gesto muy amable y se acercó a saludar, lo que provocó aplausos y gritos de alegría entre quienes llevaban horas aguardando.

Uno de los momentos más virales ocurrió cuando Dua Lipa agarró el teléfono de un fan y tomó una foto grupal. El video del instante se hizo viral rápidamente en TikTok, donde miles de usuarios destacaron la actitud cercana y relajada de la cantante con sus fans peruanos.



(Foto: TikTok)

Las imágenes difundidas en redes muestran un encuentro espontáneo y lleno de buena energía. Dua Lipa se tomó su tiempo para compartir unos minutos con sus admiradores, demostrando sencillez y gratitud.

¿Cuándo es el concierto de Dua Lipa en Lima?

El esperado concierto de Dua Lipa en Lima se realizará el 25 de noviembre de 2025 en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial “Radical Optimism Tour”. La presentación forma parte del recorrido internacional con el que la artista llevará sus nuevos temas y sus grandes éxitos a distintos países.

Para los fanáticos peruanos, este show es uno de los eventos musicales más emocionantes del año, ya que será la primera vez que la cantante británica se presente en la capital con un espectáculo completo. La expectativa es alta y muchos seguidores ya cuentan las horas para verla en vivo sobre el escenario.