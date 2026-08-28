Omar Courtz en Lima: liberan más entradas tras fuerte demanda de sus fans

Omar Courtz llegará al Perú el próximo sábado 28 de noviembre. Foto: Difusión

Tras agotar todas las entradas disponibles en pocas horas, el show se realizará en el espacio exterior Arena 1 Park, permitiendo ampliar el aforo. Las nuevas entradas están disponibles desde este 28 de agosto a las 10:00 a. m.

La respuesta del público peruano a la llegada de Omar Courtz fue contundente. Luego de agotar en pocas horas todas las entradas disponibles para su concierto en Lima, la organización anunció la habilitación de nuevas localidades ante la gran demanda generada por el esperado show del artista puertorriqueño. Para hacer posible esta ampliación, el concierto contará ahora con el espacio exterior de Arena 1, Arena 1 Park, permitiendo incrementar el aforo y dar una nueva oportunidad a los fans que se quedaron sin entrada. Las nuevas entradas estarán disponibles a partir de mañana, viernes 28 de agosto, desde las 10:00 a. m., a través de Ticketmaster.



La venta del concierto de Omar Courtz se convirtió desde su inicio en un fenómeno. La preventa, que contaba con un stock limitado, se agotó en cuestión de minutos, por lo que la organización decidió adelantar la venta general para el mismo día. Horas después, el total de entradas disponibles quedó agotado. Ante esta respuesta, se tomó la decisión de ampliar el espacio destinado al espectáculo para que más seguidores puedan ser parte de la llegada de “Ousi” a Lima.



Omar Courtz llegará al Perú el próximo sábado 28 de noviembre como parte de su 'Por Si Mañana No Estoy World Tour', una gira internacional que acompaña el exitoso momento que atraviesa el artista, consolidado como una de las figuras más importantes de la nueva generación urbana. El puertorriqueño llega además con el impulso de “POR SI MAÑANA NO ESTOY”, su más reciente álbum de estudio, que reúne 18 canciones y colaboraciones con artistas como Myke Towers, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Rubí y Bad Gyal.



La producción ha superado los 1.000 millones de reproducciones y cuenta con canciones como “KOKO”, “WO OH OH”, “FOREVER TU GANTEL”, “Q U E V A S H A C E R H O Y ?”, “LUCES DE COLORES” y “DE LEJITOS REMIX”, que acumulan millones de reproducciones a nivel internacional. Con una propuesta que combina reggaetón, trap, R&B, afrobeats y sonidos electrónicos, Omar Courtz llegará a Lima para presentar sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente producción.



La preventa agotada en minutos y el posterior SOLD OUT en pocas horas confirman la enorme expectativa que existe por su llegada al país. Ahora, más fans tendrán la oportunidad de ser parte del show.