Premios Grammy 2026: conoce la lista completa de los nominados 

Los Grammy 2026 se realizará el 1 de febrero de 2026. Foto: Instagram

Se han revelado a los nominados en las 95 categorías de los Premios Grammy 2026.

Los nominados a los Premios Grammy 2026 se dieron a conocer este viernes 7 de noviembre mediante una transmisión en vivo desde Grammy.com. En el anuncio participaron artistas como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith. La ceremonia número 68 de los Grammy se realizará el 1 de febrero de 2026 en la Arena de Los Ángeles, donde se revelarán los ganadores de los reconocidos premios musicales.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Sabrina Carpenter entre los más nominados

Para esta edición, Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones. Le sigue Lady Gaga con siete candidaturas. Mientras que Leon Thomas, Sabrina Carpenter, Serban Ghenea y Bad Bunny compiten en seis categorías cada uno.

Según informó CNN, los premios consideran únicamente la música lanzada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Por este motivo, proyectos como 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift o el más reciente álbum de Lily Allen no fueron incluidos, ya que salieron después del periodo de evaluación.



(Foto: Instagram)

Para esta edición, la Academia de la Grabación incorporó dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum (Best Album Cover) y Mejor Álbum Country Tradicional (Best Traditional Country Album). Además, la categoría antes llamada Mejor Álbum Country ahora pasará a identificarse como Mejor Álbum Country Contemporáneo (Best Contemporary Country Album) para diferenciar mejor los estilos dentro del género.

Lista completa de los nominados para los Grammy 2026

Álbum del Año

'Debí tirar más fotos' – Bad Bunny

'SWAG' – Justin Bieber

'Man’s Best Friend' – Sabrina Carpenter

'Let God Sort Em Out' – Clipse, Pusha T & Malice

'MAYHEM' – Lady Gaga

'GNX' – Kendrick Lamar

'MUTT' – Leon Thomas

'CHROMAKOPIA' – Tyler, The Creator

Mejor Álbum Pop

'SWAG' – Justin Bieber

'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter

'Something Beautiful' – Miley Cyrus

'MAYHEM' – Lady Gaga

'I've Tried Everything But Therapy (Part 2)' – Teddy Swims

Grabación del Año

'Abracadabra' – Lady Gaga

'Anxiety' – Doechii

'APT.' – ROSÉ & Bruno Mars

'DtMF' – Bad Bunny

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'WILDFLOWER' – Billie Eilish

'luther' – Kendrick Lamar & SZA

'The Subway' – Chappell Roan

Productor del Año (No Clásico)

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Mejor Compositor del Año (No Clásico)

Amy Allen Edgar Barrera Jessie Jo Dillon Tobias Jesso Jr. Laura Veltz

Canción del Año

'Golden' – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

'APT.' – ROSÉ & Bruno Mars

'Abracadabra' – Lady Gaga

'Anxiety' – Doechii

'DtMF' – Bad Bunny

'luther' – Kendrick Lamar & SZA

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'WILDFLOWER' – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

'DAISIES' – Justin Bieber

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'Disease' – Lady Gaga

'The Subway' – Chappell Roan

'Messy' – Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo

'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande

'Golden' – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

'Gabriela' – KATSEYE

'APT.' – ROSÉ & Bruno Mars

'30 For 30' – SZA & Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Rock

'Private Music' – Deftones

'I Quit' – HAIM

'From Zero' – Linkin Park

'NEVER ENOUGH' – Turnstile

'Idols' – YUNGBLUD

Mejor Álbum de Música Urbana

'Debí tirar más fotos' – Bad Bunny

'MIXTEIP' – J Balvin

'Ferxxo Vol X: Sagrado' – Feid

'Naiki' – Nicki Nicole

'EUB Delux' – Trueno

'Sinfónico (En vivo)' – Yandel

Mejor Álbum de Rap

'Let God Sort Em Out' – Clipse 'Glorious' – GloRilla 'God Does Like Ugly' – JID 'GNX' – Kendrick Lamar 'CHROMAKOPIA' – Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Música Africana

'Love' – Burna Boy

'With You' – Davido ft. Omah Lay

'Hope & Lov' – Eddy Kenzo / Mehran Matin

'Gimme Dat' – Ayra Starr ft. Wizkid

'PUSH 2 START' – Tyla

Mejor Interpretación Metal

'Night Terror' – Dream Theater

'Lachryma' – Ghost

'Emergence' – Sleep Token

'Soft Spine' – Spiritbox

'Birds' – Turnstile

Mejor Actuación de Rap

'Outside' – Cardi B

'Chains & Whips' – Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

'Anxiety' – Doechii

'TV Off' – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

'Darling, I' – Tyler, The Creator con Teezo Touchdown

Mejor Canción de Rap

'Anxiety' – Doechii (compositora: Jaylah Hickmon)

'The Birds Don't Sing' – Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices Of Fire

'Sticky' – Tyler, The Creator ft. Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne

'TGIF' – Glorilla

'TV Off' – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Mejor Interpretación de Rap Melódico

'Proud of Me' – Fridayy con Meek Mill

'Wholeheartedly' – JID con Ty Dolla $ign y 6LACK

'luther' – Kendrick Lamar con SZA

'WeMaj' – Terrace Martin y Kenyon Dixon con Rapsody

'Somebody Loves Me' – PartyNextDoor y Drake

Mejor Video Musical

'Young Lion' — Sade

'Manchild' — Sabrina Carpenter

'So Be It' — Clipse

'Anxiety' — Doechii

'Love' — OK Go

Mejor Álbum Tropical Latino

Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta — 'Fotografías'

Gloria Estefan — 'Raíces'

Grupo Niche — 'Clásicos 1.0'

Alain Pérez — 'Bingo'

Gilberto Santa Rosa — 'Debut y Segunda Tanda, Vol. 2'.