Dua Lipa se robó las miradas: estuvo en el clásico Boca vs. River en Argentina

Dua Lipa se robó el show en La Bombonera de Buenos Aires.

Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al aparecer en el estadio La Bombonera, de Boca Juniors, para ver el superclásico del fútbol argentino.

La cantante británica Dua Lipa va terminando su paso por Argentina destacándose no solo por su música, sino también por su interés en la cultura local y futbolística.

Resulta que la famosa artista asistió al clásico más emblemático del fútbol argentino y sudamericano, el enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate, celebrado en el histórico estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

Antes del partido (que se jugó domingo) y previo a su último concierto en el estadio Monumental de River Plate (realizado el 8 de este mes), Dua Lipa recibió como obsequio una camiseta personalizada del club ‘millonario’ con su nombre y el número 22. Sin embargo, para el clásico decidió lucir la camiseta de la selección nacional.

La presencia de la intérprete de ‘Houdini’ en La Bombonera generó gran repercusión en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia. Los aficionados destacaron su entusiasmo y respeto por la pasión futbolística de Argentina, lo que fortaleció aún más su vínculo con el público local.

Como parte de su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’, la cantante ofreció conciertos en Buenos Aires los días 7 y 8 de noviembre, donde rindió tributo a la música argentina.



En su primer show interpretó una emotiva versión de ‘De música ligera’, el clásico tema de Soda Stereo, mientras que en su segundo concierto sorprendió al público con una interpretación de ‘Tu misterioso alguien’ de Miranda!.

Tras su paso por Argentina, Dua Lipa continuará su gira por Sudamérica, presentándose próximamente en Chile y Brasil. Una de sus siguientes paradas también será en Lima, Perú, donde ofrecerá un concierto altamente esperado el 25 de noviembre.

