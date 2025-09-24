Rihanna dio a luz a su tercer bebé y es niña: ¿cómo se llama?

Rihanna le dio la bienvenida a su hija. (Fuente: redes sociales)

Rihanna y A$AP Rocky volvieron a convertirse en padres. Mediante redes sociales anunciaron que su bebé nació el pasado 12 de septiembre.

La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky anunciaron la llegada de su tercer hijo, Rocki Irish Mayers, quien nació 13 de septiembre de 2025. La artista, de 37 años, compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la primera imagen de la recién nacida.

Rihanna y A$AP Rocky celebraron el nacimiento de su tercer bebé

En la fotografía, Rihanna aparece sosteniendo a su bebé, que viste un ropón rosa, mientras que en otra imagen se aprecian los pequeños guantes de la niña, decorados con delicadas cintas en la parte superior.

Además, la cantante lució un anillo con la inscripción "Mom" (Mamá), simbolizando su papel maternal. Junto a las imágenes, Rihanna escribió: "Rocki Irish Mayers 13 de septiembre 2025", y etiquetó a su pareja A$AP Rocky.

Como se recuerda, Rihanna había confirmado su tercer embarazo durante su aparición en la Met Gala 2025, un evento de gran relevancia en la industria del entretenimiento y la moda.

(Fuente: redes sociales)

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y el rapero A$AP Rocky?

La pareja, reconocida por su influencia en la música en inglés, ya eran madre y padre de dos hijos. Su primogénito, RZA Athelston Mayers, nació en mayo de 2022, seguido por su segunda hija, Riot Rose Mayers, que llegó en agosto de 2023.

Con la llegada de Rocki Irish Mayers, Rihanna y A$AP Rocky consolidan su familia, que se ha convertido en una de las más famosas y comentadas del ámbito artístico y mediático.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!