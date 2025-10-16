RM, líder de BTS, reveló cuandó regresará la banda coreana a la música

BTS se encuentra en pausa desde 2022. Foto: Instagram

RM sorprendió a todos al confirmar el regreso del grupo. Conoce la fecha exacta del retorno de BTS.

El regreso de BTS a los escenarios ya tiene fecha. Durante una entrevista en el evento de moda de la revista W en Corea del Sur, RM, líder de la reconocida banda de K-pop, confirmó que el grupo volverá oficialmente a la música a finales de marzo de 2026. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por el fandom mundial, conocido como Army, que llevaba años esperando este anuncio.

En dicho evento se reunieron RM, J-Hope y Taehyung “V”, tres de los integrantes del grupo que ha conquistado el mundo con temas como 'Butter' y 'Dynamite'. Los artistas compartieron espacio con reconocidas figuras del entretenimiento surcoreano, incluyendo actores e ídolos del pop, quienes también participaron en la exclusiva celebración organizada por la prestigiosa revista.

BTS regresa a la música en marzo de 2026

Durante una de las charlas que W Korea realiza con sus invitados para hablar de sus próximos proyectos, RM sorprendió a todos al confirmar el regreso del grupo. El cantante y productor expresó un mensaje directo a los fanáticos: “Por favor, estén atentas para finales de marzo del próximo año”, dejando en claro que lo que comenzó como un rumor finalmente se ha convertido en una realidad.

El líder de BTS, cuyo nombre real es Kim Namjoon, también adelantó algunos detalles sobre lo que viene. Señaló que el grupo aún se encuentra en proceso de preparación del nuevo álbum y que las grabaciones para el video musical todavía no han comenzado. Sin embargo, aseguró que todos los miembros —J-Hope, V, Suga, Jin, Jimin y Jungkook— participarán activamente en este nuevo proyecto.



Cabe recordar que BTS se encuentra en pausa desde 2022, año en el que los integrantes decidieron enfocarse en cumplir con su servicio militar obligatorio, un requisito en Corea del Sur. Durante este tiempo, cada uno ha desarrollado carreras individuales, lanzando proyectos musicales, colaboraciones y apariciones en solitario.

Con este anuncio, el regreso de BTS marca una nueva etapa en su trayectoria, que promete volver a revolucionar la industria del K-pop y reafirmar su posición como una de las bandas más influyentes del mundo. Los fans ya cuentan los días para volver a verlos juntos y disfrutar de la nueva era musical que el grupo tiene preparada para 2026.