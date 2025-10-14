MTV dice adiós: le pondrá fin a sus emisiones musicales tras más de 40 años

Los canales afectados incluyen MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. (Fuente: redes sociales)

MTV, famosa cadena musical, procederá a cerrar sus canales musicales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

Paramount Global ha anunciado el cierre definitivo de sus canales satelitales dedicados a la música, marcando el fin de una etapa emblemática en la industria audiovisual: las señales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejarán de emitirse el próximo 31 de diciembre de 2025.

MTV cerrará: canales de música dejarán de aparecer

Esta decisión afectará a las audiencias en Europa, América Latina, Asia y Australia, y responde a un ajuste estratégico tras la reciente fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que dio origen a la nueva Paramount Skydance Corporation. La compañía ha implementado un plan de reestructuración con recortes presupuestarios que superan los 500 millones de dólares.

¿Por qué cierra MTV?

El nuevo enfoque corporativo prioriza la consolidación de contenido en plataformas de streaming como Paramount+ y Pluto TV. Asimismo, la programación del canal principal de MTV se dirigirá hacia el entretenimiento general y los reality shows, dejando atrás su formato original centrado en música las 24 horas.

Desde su lanzamiento en 1981, MTV revolucionó la industria musical y audiovisual. Su primer videoclip transmitido, ‘Video Killed The Radio Star’ de The Buggles, se convirtió en un símbolo cultural.

La cadena no solo difundió videos musicales, sino que también moldeó la estética juvenil y la cultura pop a nivel global. Fue el escenario de eventos icónicos como el estreno de ‘Thriller’ de Michael Jackson en 1983 y el impulso a movimientos musicales como el grunge, representado por bandas como Nirvana.

En América Latina, MTV Latinoamérica, que comenzó sus transmisiones en 1993, tuvo un impacto cultural y visual decisivo. La cadena acompañó el auge del rock en español, ofreciendo una plataforma clave para artistas como Soda Stereo, Café Tacuba y Shakira, quienes lograron traspasar fronteras y conectar audiencias desde Tijuana hasta Buenos Aires.

(Fuente: redes sociales)

Además, entrevistas memorables con figuras como David Bowie impulsaron una mayor diversidad en la difusión de artistas afroamericanos, estableciendo un precedente de inclusión en la programación musical.

Con este cierre, Paramount Global cierra un capítulo importante en la historia de la música televisada, mientras apuesta por un futuro centrado en el streaming y nuevas formas de entretenimiento audiovisual.

