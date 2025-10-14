Justin y Hailey Bieber se muestran más enamorados que nunca y desechan rumores de divorcio

Justin y Hailey Bieber disfrutan de sus vacaciones. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, Justin y Hailey Bieber demostraron que su amor está más fortalecido que nunca.

Justin y Hailey Bieber vuelven a demostrar que su amor sigue más vivo que nunca. La pareja decidió tomarse un respiro de la vida pública y disfrutar de unas vacaciones románticas en la montaña, donde fueron vistos compartiendo gestos de cariño y momentos de complicidad lejos del bullicio de la ciudad.

Justin y Hailey Bieber disfrutan de sus vacaciones

El domingo 12 de octubre, los artistas compartieron en Instagram algunas imágenes de su escapada. En una de ellas, se les ve besándose con un paisaje impresionante de montañas y un lago cristalino de fondo. La publicación rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de admiración y ternura.

Ambos lucieron un look invernal perfecto para la ocasión. Justin eligió un abrigo de polar color canela y un sombrero tejido, mientras que Hailey optó por un estilo más moderno con chaqueta de cuero negra, gorra y gafas de sol. La pareja mostró una vez más su química y estilo único, incluso en sus momentos más sencillos.

En otra fotografía, se les ve remando juntos en un bote, disfrutando del silencio y la paz del entorno. Hailey también compartió una imagen desde la embarcación con la frase: “¡Salgamos más!”, acompañada por la canción 'You’re Still the One' de Shania Twain, un guiño romántico que encantó a sus fans y reforzó la idea de que ambos están en una etapa muy especial de su relación.



(Foto: Instagram)

Justin y Hailey Bieber fortalecen su amor

Estas tiernas postales llegan pocas semanas después de que una fuente cercana a la pareja contara a la revista People que Justin y Hailey han superado varios desafíos a lo largo de su matrimonio. “Han tenido dificultades como cualquier otra persona, pero siempre vuelven a lo mismo: creen firmemente que son almas gemelas”, reveló la fuente, destacando la madurez y el compromiso que los une.

La pareja, que celebró su séptimo aniversario de bodas el 13 de septiembre, continúa más unida que nunca, sobre todo desde el nacimiento de su hijo Jack Blues, en agosto del año pasado. “Ser padres no ha hecho más que fortalecer su vínculo; Jack es el centro de todo para ellos”, añadió la fuente, dejando claro que los Bieber viven uno de los momentos más felices de su vida familiar.