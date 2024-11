Rosé de BLACKPINK reveló el consejo y el inesperado apoyo que recibió de Taylor Swift

Rosé es una de las cantantes k-pop más famosas. (Foto: redes sociales)

Rosé de BLACKPINK contó detalles de su encuentro con Taylor Swift. La cantante de k-pop se mostró sorprendida por la gran amabilidad de la estrella estadounidense.

Rosé, la cantante de BLACPINK que está por lanzar su esperado primer álbum de estudio titulado ‘Rosie’, compartió detalles sobre el encuentro que tuvo con la estrella global del pop, Taylor Swift.

En una entrevista para la revista iD, la cantante, que también se desempeña como modelo, relató cómo fue su experiencia con la intérprete de "Cruel Summer" y otros grandes éxitos, durante una reunión en los Electric Lady Studios de Nueva York, organizada por Jack Antonoff.

¿Qué habló Rosé de BLACKPINK con Taylor Swift?

Con casi dos décadas de carrera, Taylor Swift ha logrado consolidarse como una figura referente para muchos artistas emergentes. Por ello, no es de extrañar que la estadounidense esté dispuesta a compartir su vasta experiencia en la industria con quienes lo necesiten.

En reciente entrevista, Rosé de BLACKPINK reveló que Taylor Swift le ofreció su número de contacto en caso de que alguna vez necesitara algún consejo o guía profesional. “Le dije que soy una gran fan y que tenía algunas preguntas. En cuanto me conoció, me dijo: 'Cuéntame, déjame ayudarte'. Me contó sus experiencias y estaba dispuesta a ayudarme. Me dio su número y me dijo: 'Avísame si tienes alguna pregunta'. ¿Quién hace eso? ¡Tú eres Taylor Swift!”, resaltó la cantante de k-pop.

Rosé de BLACKPINK y los consejos que recibió de Taylor Swift

“Es literalmente la más genial y es una chica muy femenina. Me decía que me asegurara de tener cuidado con esto, esto y esto, como la logística. Estaba tratando de protegerme. Volverme solitaria, ser independiente, no es algo fácil. Hay muchas cosas con las que debería tener cuidado y me dio un resumen de todas las cosas a las que tengo que prestar atención”, explicó Rosé de BLACKPINK, quien se sorprendió por la gran amabilidad de Taylor Swift.

Rosé estrenará su primer álbum en solitario

Rosé lanzará su esperado primer álbum en solitario, titulado ‘rosie’, el próximo 6 de diciembre. El disco contará con 12 canciones que reflejan una faceta más personal y profunda de la artista. El título del álbum tiene un significado especial: “Con este álbum, espero que todos se sientan mucho más cerca de mí”.

