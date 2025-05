¿Sabrina Carpenter en ‘Mamma Mia 3’? Esto se sabe

Sabrina Carpenter ha cantado varios éxitos de ABBA. Foto: Hollywood Reporter

La productora Judy Craymer adelantó algunos detalles sobre la posibilidad de una tercera película de ‘Mamma Mia!’

Judy Craymer, la creadora y productora ejecutiva de ‘Mamma Mia!’, sigue siendo la principal impulsora del éxito mundial del musical basado en las canciones de ABBA.

Aunque no suele hablar mucho sobre una tercera película, en un almuerzo reciente en Mayfair, Londres, dejó caer algunos detalles que emocionaron a los fans sobre lo que podría venir.

PUEDES VER: Miley Cyrus confesó que estuvo en UCI tras grabar video y reveló qué enfermedad padece

Sabrina Carpenter en ‘Mamma Mia 3’

Uno de los rumores más fuertes es el interés en contar con Sabrina Carpenter, cantante y actriz que se ha vuelto una estrella muy popular entre la Generación Z.

Amanda Seyfried, quien interpreta a Sophie, la hija de Donna en las películas anteriores, mostró su emoción por la posible participación de Carpenter. En una entrevista con ABC News, dijo: ‘Si Sabrina Carpenter quiere interpretar a mi hija, lo haré. Soy una gran fan’.

Sabrina Carpenter no es nueva en el mundo de 'Mamma Mia!' ni en la música de ABBA. En su gira 'Short n’ Sweet', ha cantado varios éxitos del grupo sueco, como ‘Dancing Queen’ y ‘Lay Your Love on Me’, demostrando que le encanta esta música y que conecta bien con ella.



(Foto: TMZ)

‘Mamma Mia! regresa a Broadway’

Aunque la nueva película sigue siendo un misterio, ya está confirmado que 'Mamma Mia!' volverá a Broadway por tiempo limitado. Las funciones arrancarán el 2 de agosto de 2025 en el Winter Garden Theatre, con una gala especial el 14 de agosto.

El Winter Garden Theatre, que está entre las calles 50 y 51 de Nueva York, ha sido escenario de obras muy importantes. Con humor, Craymer dice que sigue los pasos del “magnífico” George Clooney y su obra Good Night, and Good Luck, y hasta bromea sobre la idea de que Clooney podría sumarse al elenco del musical.